В Ростове-на-Дону эвакуируют жильцов поврежденных из-за атаки БПЛА домов

В Ростове-на-Дону организована эвакуация жильцов многоэтажных домов, поврежденных в результате атаки Вооруженных сил Украины, сообщил мэр города Александр Скрябин в своем Telegram-канале. По его словам, власти развертывают пункт временного размещения на базе местной школы.

В результате атаки БПЛА получили повреждения многоквартирные дома на улице Тельмана и Лермонтовской улице. Сейчас ведется обследование дома, проводятся эвакуационные мероприятия жильцов. Пункт временного размещения для жильцов развертывается на базе 50-й школы, — написал градоначальник.

Ранее в администрации Ростова-на-Дону объявили о введении локального режима ЧС после атаки БПЛА. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы.

Взрыв в Ростове-на-Дону прогремел утром 14 августа, в городе была объявлена воздушная тревога. Вскоре в Сети появились первые кадры с места происшествия. На них виден столб дыма, поднимающийся в небо, который можно было заметить из разных точек города.

По словам временно исполняющего обязанности губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, в результате атаки пострадали 13 человек. Состояние двоих оценивается как тяжелое. Повреждения получили несколько многоквартирных домов.