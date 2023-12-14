Путин думает о своем месте в истории: что показала пресс-конференция

Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

Первый вопрос на пресс-конференции Владимиру Путину был задан модераторами о его предвыборных планах. И это неспроста. Заявив заранее о своей готовности идти на пятый президентский срок, национальный лидер получил возможность посвятить мероприятие подробному освещению различных аспектов своей предвыборной программы. Даже если о такой ориентации диалога сказано и не было.

Впрочем, сам ход обсуждения Путиным актуальных проблем с журналистами и россиянами подтвердил старую истину: политик думает о следующих выборах, настоящий лидер — о своем месте в истории. А такой подход исключает сиюминутность, популизм, заигрывание с электоратом.

Глобальный резонанс

Не было сомнения в том, что за диалогом Владимира Путина с российской аудиторией следили аналитики и политики всего мира. Тем более что ряд вопросов позволил президенту напрямую коснуться международной повестки. Что характерно, президент сразу отмел все спекуляции о «заморозке ситуации на фронте», реализации «корейского варианта» и так далее. И первая реакция западной страны свелась к осознанию решимости России довести все обозначенные цели СВО.

Тем не менее президент подтвердил готовность страны к поиску мирного компромисса. Причем обращено это предложение было прежде всего к западным партнерам. Которым напомнили, что СВО была не спонтанным решением, а следствие многолетней провокационной политики Запада.

Фото: Kremlin.ru

При этом ясно читалась мысль лидера о том, что такое предложение не может быть бессрочным. И по мере развития СВО, усиления нашего натиска переговорная ситуация для противной стороны будет все более проигрышной.

Недаром президент отметил, что «на всем протяжении фронта идет улучшение положения наших войск». Примерно так трактуют позицию Владимира Путина и западные аналитики. Тем более что слова о том, что Одесса — русский город, а «весь юго-восток всегда был пророссийским, потому что это исторические российские территории», звучат серьезным предупреждением о том, что останется от Украины, если наши предложения по-прежнему будут саботироваться.

Нам не нужны потрясения

Общий тон президентского выступления был направлен, скорее, на снятие сохраняющегося в обществе напряжения. Президент отверг все разговоры о второй волне мобилизации, напомнив об успешном движении добровольцев. И тот факт, что вопрос об этом был вынесен в самое начало, многозначителен. Экономическая ситуация в стране не без проблем, показания инфляции выше, чем в предыдущие годы. Но в целом внушает оптимизм устойчивое положение российской экономики, которое является следствием многолетних усилий по экономической суверенизации.

Еще одной проблемой, вносившей сумятицу в общество, стал призывы полного запрета или ограничения права на аборты. Как и ожидалось, президент высказался против любых искусственных запретов, напомнив печально известную антиалкогольную кампанию. Не запрещать, а создавать условия для счастливого материнства — вот официальная позиция, которую уже вряд ли кто-то подвергнет сомнению.

Акцент в ответах президента был сделан на то, что государство выполняет и будет выполнять свои обязательства. Притом что денег, конечно, всегда не хватает. Но рубль, по мнению президента, стабилизируется. Что благотворно скажется на экономической ситуации в целом, в том числе и поможет решить проблему роста цен на куриные яйца.

Собственно, немалое число реально болезненных вопросов, будь то подорожание яиц или рост коммунальных платежей, должно было показать, что правительство в курсе сложившихся проблем, а значит, ищет пути их решения. К тому же даже в сфере фармакологии идет процесс импортозамещения.

Фото: Kremlin.ru

Фоновые вопросы бегущей строкой

Примечательно, что на табло косяком шли вопросы о предателях, которые вновь пробиваются на телевидение, о Чубайсе, которому дали уехать, о вреде, который безнаказанно причиняет стране деятельность Собчак, и так далее. Сам факт публичной демонстрации таких вопросов говорил о том, что подобные настроения в стране существуют и имеют немало сторонников. Прямых ответов на них дано не было

Однако косвенным ответом на такие вопросы вполне можно было счесть активное участие в мероприятии участников СВО, предложение президента включиться им в систему образования. К месту была приведена и приписываемая Бисмарку цитата о том, что войну Пруссии против Франции выиграл школьный учитель.

Мировые СМИ уже вовсю разносят по миру тезисы заявлений Владимира Путина. Вloomberg подчеркивает, что президент говорил о неизменности целей СВО, Reuter отмечает слова президента об устойчивости российской экономике и ее прогрессе. Британская Guardian выделяет, что, по мнению Путина, Запад виноват в осложнении отношений, поскольку стремился отодвинуть Россию на второй, а то и на третий план, игнорируя ее интересы.

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