«Почему занимаются люди, не государство?»: Путина спросили о помощи военным Путин: россияне пожертвовали на нужды фронта свыше 10 млрд рублей

Фото: Прямая линия — 2023 с Владимиром Путиным

Президент РФ Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин возразил, отвечая на вопрос, почему гуманитарной помощью военным в зоне СВО «занимаются обычные люди, а не государство». Во время прямой линии он объяснил, что государство ею как раз занимается: оно делает 99,9% необходимого. При этом свыше 10 млрд рублей граждане России пожертвовали на нужды фронта, отметил президент.

Он выразил благодарность россиянам за их неравнодушное и сердечное отношение к бойцам. По его словам, военнослужащие видят эту поддержку и она им очень греет сердце. Трансляция прямой линии ведется на сайте Кремля.

Я просто от всего сердца хочу поблагодарить наших граждан, которые так неравнодушно и сердечно относятся к нуждам фронта, к нуждам наших ребят, которые сражаются за интересы России. Свыше 10 млрд рублей пожертвований. <...> То, что люди от себя направляют это, сети плетут, варежки вяжут, носки вяжут. 3 млн писем дети направили бойцам на фронт. Сами знаете, как ребятам сердце греет это, — отметил президент.

Путин добавил, что государство, конечно, может вести боевые действия без помощи народа. Однако, по его словам, остановить людей и их желание поддержать сограждан невозможно.

В ходе прямой линии президент также напомнил, что линия боевого соприкосновения в зоне СВО достигает двух тысяч километров. По его словам, поэтому некоторые поставки доходят с задержками, однако ситуация, например, с беспилотниками, улучшается.