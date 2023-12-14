«Не везде вовремя поставляется»: Путин оценил обеспечение ВС России Путин заявил, что линия фронта России в СВО составляет почти 2 тысячи километров

Фото: МО РФ

Президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года» рассказал, что линия фронта РФ в зоне проведения спецоперации достигает двух тысячи километров. По этой причине бойцам не всегда вовремя поставляется то или иное обеспечение, уточнил российский лидер. Он также отметил, что несмотря на это, ситуация с числом беспилотников у российской армии улучшается. Трансляцию мероприятия ведет сайт Кремля.

Ситуация с количеством дронов у российских войск в СВО улучшается. <...> У нас линия фронта — почти две тысячи километров. И не везде все вовремя поставляется. Но собственное производтво растет, многое закупается, — сообщил президент.

Глава государства отдельно отметил улучшение ситуации с выплатами участникам СВО. Президент подчеркнул, что это факт, который трудно не заметить.

Вы не можете не видеть, что она улучшается, правда? Скажите, что это правда. Это факт, — уточнил Путин.

Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президент РФ провел подробное совещание в рамках подготовки к прямой линии, интересовался вопросами, которые задают россияне. По его словам, Путин, готовясь к тематическим вопросам, разговаривал с министрами и руководителями ведомств, а также ср своими помощниками по экономическим темам. Пресс-секретарь президента считает это очень напряженным процессом. Он уточнил, что глава государства уделил такой подготовке несколько дней.