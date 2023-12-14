Путин раскрыл часть своей предвыборной программы Путин пообещал включить модернизацию здравоохранения в предвыборную программу

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Президент РФ Владимир Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что в его предвыборную программу войдет продолжение модернизации первичного звена системы здравоохранения. По его словам, которые приводятся в трансляции мероприятия «Итоги года с Владимиром Путиным» на сайте Кремля, правительство России уделит особое внимание развитию данной системы в сельской местности.

Проблему понимаем, неслучайно программу [модернизации] создали. Будем продолжать. Здесь очень важно уделить внимание особое (в программе так и прописано) сельской местности. Туда уходит больше половины средств программы, — заявил президент.

Глава государства напомнил, что такая программа уже действует в России. В ее рамках учреждениям здравоохранения передали около 14 тысяч автомобилей, также ведутся работы по строительству и обновлению фельдшерско-акушерских пунктов. По мнению Путина, этих результатов недостаточно, поэтому программу необходимо продлить.

Президент России ранее предложил увеличить подъемные, которые получают участники государственной программы «Земский доктор». По его словам, эту сумму нужно увеличить до двух миллионов для врачей и до одного миллиона — для фельдшеров.