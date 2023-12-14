Подъемные по программе «Земский доктор» могут увеличить до двух миллионов Путин предложил увеличить выплаты для врачей по программе «Земский доктор»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин предложил увеличить подъемные для врачей по программе «Земский доктор» до двух миллионов рублей. По его словам, которые приводятся на трансляции мероприятия «Итоги года с Владимиром Путиным» на Первом канале, подъемные для фельдшеров также должны быть увеличены по примеру программ, действующих на Дальнем Востоке.

Я думаю, что можно, как на Дальнем Востоке, повысить первоначальные подъемные для «Земского доктора». Для врачей — до двух миллионов рублей, а для фельдшеров — до миллиона рублей. Мне кажется, это будет хорошим стимулом, — заявил глава государства.

Помимо программы «Земский доктор», Путин также уделил внимание и льготной ипотеке в новых регионах России. По его словам, ее нужно распространить не только на первичное, но и на вторичное жилье, расположенное на данных территориях.

Путин ранее заявил о рекордном снижении уровня безработицы в России. По словам президента, данный показатель составляет 2,9%, что стало новым рекордом. Глава государства отметил, что снижение безработицы свидетельствует об улучшении состояния российской экономики.

В 2023 году прямая линия и пресс-конференция президента были объединены в единое мероприятие, получившее название «Итоги года с Владимиром Путиным». В его рамках глава государства отвечает на вопросы, связанные с экономикой, социальными темами, политикой, а также другими сферами жизни.