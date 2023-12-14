Путин заявил о рекордном снижении безработицы в стране Путин: безработица в России снизилась до 2,9%

Президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил о рекордно низкой безработице в стране. По словам российского лидера, ее уровень снизился до 2,9 %. Трансляцию мероприятия ведет официальный Telegram-канал Кремля.

2,9%. Такого вообще никогда не было в истории России. Это очень хороший интегрированный показатель состояния экономики, — сообщил президент.

Также Владимир Путин отметил, что минимальный размер оплаты труда с 2024 года повысят на 18%. В то же время реальная зарплата в стране по итогам года вырастет примерно на восемь процентов, подчеркнул президент, а реальные доходы населения увеличатся примерно на пять процентов.

В 2024 году, согласно указу Путина, МРОТ достигнет 19 242 рублей в месяц. В этом году размер МРОТ составляет 16 242 рубля в месяц. Помимо этого, в законе указано, что с 2024 года соотношение МРОТ и медианной заработной платы увеличится с 42% до 48%. Инициативу увеличить минимальную оплату труда предложил глава государства во время послания Федеральному собранию.

Ранее глава Министерства труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что Россия стремится установить в 2030 году минимальный размер оплаты труда на уровне в 1,3 раза выше показателя прожиточного минимума трудоспособного человека. Увеличение МРОТ в 2024 году он назвал первым шагом к достижению этой цели.