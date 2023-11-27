Путин подписал указ о повышении МРОТ на 18,5%

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Президент России Владимир Путин

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2024 году увеличат на 18,5%, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации. Таким образом, размер МРОТ достигнет 19 242 рублей в месяц. В этом году размер МРОТ составляет 16 242 рубля в месяц.

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, — указано на портале.

Помимо этого, в законе указано, что с 2024 года соотношение МРОТ и медианной заработной платы увеличится с 42% до 48%. Инициативу увеличить минимальную оплату труда предложил глава государства во время послания Федеральному собранию.

Ранее глава Министерства труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что Россия стремится установить в 2030 году минимальный размер оплаты труда на уровне в 1,3 раза выше показателя прожиточного минимума трудоспособного человека. Увеличение МРОТ в 2024 году он назвал первым шагом к достижению этой цели.

Также депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, что повышение МРОТ позитивно отразится на минимальных выплатах по больничному листу и декретному отпуску. По его словам, по закону указанные социальные пособия не могут быть меньше размера минимальной оплаты труда.