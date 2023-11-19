Названы социальные выплаты, которые вырастут вместе с увеличением МРОТ Депутат Чаплин: вместе с размером МРОТ увеличатся декретные и больничные выплаты

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) позитивно отразиться на минимальных выплатах по больничному листу и декретному отпуску, сообщил NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, по закону указанные социальные пособия не могут быть ниже МРОТ.

МРОТ влияет на минимальные больничные и минимальные декретные — они не могут быть ниже МРОТ в расчете за полный календарный месяц. Если у сотрудника размер средней зарплаты за данный период оказался меньше МРОТ, установленного на день наступления болезни, то больничный рассчитывается исходя из МРОТ. Поэтому, если вам начислили больничный или декретный меньше МРОТ, опять же, акцентирую, что в расчете за полный календарный месяц, то надо незамедлительно обращаться с жалобой в Фонд социального страхования, — уточнил Чаплин.

Кроме того, продолжил собеседник, увеличение МРОТ повлияет на зарплаты молодых специалистов, которые только выпустились из учебного заведения и не имеют опыта работы. Однако есть два случая, когда зарплата может быть ниже МРОТ: если сотрудник работает неполный рабочий день или оформлен как самозанятый, добавил депутат. Он также напомнил, что за последние пять лет МРОТ вырос почти на 10 тысяч рублей.

Ранее депутаты Государственной думы приняли закон о повышении минимального размера оплаты труда до 19 242 рублей, что на 18,5% выше, чем до принятия закона. Документ официально вступит в силу с 1 января 2024 года и позволит повысить реальные доходы населения.