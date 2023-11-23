Россиянам рассказали, каким будет МРОТ в 2030 году Министр Котяков: МРОТ будет в 1,3 раза больше прожиточного минимума в 2030 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия стремится установить в 2030 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на уровне в 1,3 раза выше показателя прожиточного минимума трудоспособного человека, заявил глава Министерства труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в ходе пленарной сессии «Инвестиция в человека — инвестиция в будущее» на выставке-форуме «Россия». По его словам, которые передает РИА Новости, в следующем году МРОТ вырастет на 18,5% — до 19 242 рублей.

Целевой ориентир, который мы перед собой ставим, — это доведение к 2030 [году] соотношения 1,3 превышения МРОТ над прожиточным минимумом. Одним из таких шагов начиная с 1 января 2024 года является повышение МРОТ еще на 18,5%, — сообщил Котяков.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что повышение МРОТ положительно скажется на минимальных выплатах по больничному листу и декретному отпуску. Он объяснил, что, согласно российскому законодательству, социальные пособия не могут быть ниже минимального размера оплаты труда.

Депутат также напомнил, что с 1 января проиндексируют страховые пенсии по старости. Повышение составит 7,5% и будет касаться только неработающих пенсионеров. Социальную пенсию увеличат с 1 апреля до 13,5 тысячи рублей.