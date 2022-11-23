Помпео и дети: кандидат в президенты США вычистит из школ «всякую дрянь» Бывший шеф ЦРУ назвал учителей главной угрозой нацбезопасности Америки почище террористов. Чему учат в американских школах — в материале NEWS.ru

Фото: Paul Hennessy/Global Look Press

Экс-глава ЦРУ Майк Помпео

Бывший глава ЦРУ и экс-госсекретарь США Майк Помпео, назвал имя человека, который, по его мнению, представляет самую серьезную угрозу национальной безопасности США. И это не какой-нибудь террорист или диктатор. По мнению Помпео, главный враг Америки — лидер профсоюза школьных учителей (AFT) Рэнди Вайнгартен. Республиканца, работавшего с Трампом, возмущает повестка, которой пичкают американских детишек. NEWS.ru выяснил, что за «разговоры о важном» продвигают в школах США.

Ересь не пройдет

Мы должны добиться того, чтобы нашим детям не вбивали в школах в головы всякую чепуху. Опасность, которой они подвергаются в классах благодаря Рэнди Вайнгартен, большая, чем та, которая исходит от Ким Чен Ына или Си Цзиньпина, — заявил Помпео на съезде «Еврейской коалиции в поддержку Республиканской партии».

Это заявление вызвало бурю восторга у аудитории, которая восприняла заявление Майка Помпео не как шутку или личный выпад против несимпатичной ему «главной учительницы» страны, а как серьезную «ориентировку» против идеологической ереси, с которой надо бороться.

На «наезд» Майка Помпео можно было не обращать внимания, будь он частным мнением политического пенсионера. Но бывший член администрации Трампа сделал свое заявление в той же самой речи, в которой объявил о намерениях баллотироваться на должность президента США в 2024 году. И, что важнее, значительная часть американских учителей и родителей, независимо от партийных предпочтений, разделяет обеспокоенность республиканцев, что детей в школьных классах сегодня обучают не так и не тому.

Объявляя о планах побороться за пост хозяина Белого дома, Помпео начал предвыборную кампанию с вопросов школьного образования неслучайно. Именно они стали одной из главных тем, вокруг которых шла борьба между консерваторами-республиканцами и прогрессистами-демократами на недавних промежуточных выборах в Конгресс США.

Фото: shutterstock В американских школах внедряют «прогрессивную» повестку

Дети — подопытные кролики

Такие проблемы, как инфляция, занятость, доступ к медицинским услугам, в современной Америке отошли на второй план. В тех штатах, где республиканцам удалось укрепить свои позиции после 8 ноября 2022 года, они первым делом занялись отменой ранее принятых законов. Те законы давали «слишком много воли» представителям сексуальных меньшинств или отмену обязательного включения «критической расовой теории» в образовательные программы. Республиканцы всячески подчеркивают: из-за разрушительной деятельности демократов американские родители потеряли возможность влиять на содержание школьных учебников, а американские дети превратились в подопытных кроликов для идеологических экспериментов «прогрессистов».

А кто же в ответе за опыты над детьми? Бывший адвокат, поменявшая карьеру на учительство, Вайнгартен возглавляет AFT с 2008 года, в её полномочия входит в том числе формирование школьных программ на федеральном уровне. Понятно, что Майка Помпео видит опасность не столько в личности 64-летней Рэнди Вайнгартен, сколько в той стратегии общественного образования, которую она с единомышленниками продвигает в американские школы.

При этом глава AFT является не каким-нибудь кабинетным теоретиком или бюрократом системы народного образования. Она принимает деятельное личное участие в общественных акциях, так или иначе связанных со школами. В 2013 году Вайнгартен даже была арестована за нарушение общественного порядка на митинге в Филадельфии, где учителя протестовали против «оптимизации» системы образования, проще говоря, закрытия малонаселенных школ в этом штате.

В 2020 году Вайнгартен была членом избирательной комиссии в штате Нью-Йорк при подсчете голосов на президентских выборах, а после победы Джо Байдена рассматривалась им как один из кандидатов на должность министра образования.

Называя лидера школьного профсоюза, убежденную демократку (и открытую лесбиянку) «главной угрозой безопасности США», Помпео сознательно идет на обострение. Он четко обозначает, где в случае его победы на выборах пройдет красная линия между «своими» и «чужими». А пройдет она через школьные классы и неизбежно — через головы детей, говорит NEWS.ru американист Владимир Васильев.

Author: Владимир Васильев [ главный научный сотрудник Института США и Канады РАН ] В чем Помпео, безусловно, прав: чтобы изменить социальный облик страны, надо правильно подготовить следующее поколение. Взявшие в свои руки школьную систему идеологи «культуры отмены» внушают детям, что вся история их страны — сплошной позор, что быть американцем стыдно, что принадлежать к своему биологическому полу — реакционно и так далее. Прогрессисты не штурмуют Капитолий, как трамписты, они тихой сапой готовят социальную базу для уничтожения существующих американских институтов и вместе с ними — Соединенных Штатов как нации в том виде, в каком она сформировалась к настоящему времени.

Фото: shutterstock Многие родители озабочены школьной идеологией, которую внушают детям

Даже Дарвину досталось

Фантасты Аркадий и Борис Стругацкие писали в повести «Миллиард лет до конца света»: чтобы эффективно уничтожить человеческую цивилизацию, совсем не требуется применять термоядерное оружие и громоздить горы трупов. Куда вернее незаметно «тонко пройтись хирургическим скальпелем по мозговым центрам». По мнению обеспокоенной американской общественности, придерживающейся консервативных взглядов, это именно то, что исподволь, вкрадчиво делает последнее десятилетие руководство сферой публичного образования США. Оно внедряет до предела идеологизированные, часто сомнительные с этической точки зрения учебные программы по расовой теории, жизни сексуальных меньшинств, идеологии феминизма, критике теории Дарвина и так далее

Если вы спросите меня, кто активнее всего работает над подрывом основ нашего государства, я отвечу прямо — это учительский профсоюз. Это их усилиями детей учат не математике и грамматике, а всякой грязной дряни, — бушует Майк Помпео.

В адрес Вайнгартен ее оппоненты также выдвигают обвинения в том, что она настояла на обязательном ношении масок в школах во время пандемии коронавируса. По мнению «ковид-диссидентов», из-за этого у детей снизилась успеваемость. Кроме того, в вину главе AFT вменяют падение посещаемости школ. Это в самом деле так, потому что многие родители в последнее время просто опасаются отправлять своих детей в классы, где тем будут объяснять, почему дядя может заниматься любовью с другим дядей и почему любой белокожий человек по своей природе насильник и негодяй.

Что особенно беспокоит родительскую общественность, это школьные советы, в которых преобладают «прогрессисты», они почти официально настраивают учащихся против родителей, перенося идеологическое противостояние из школьных классов уже непосредственно в американские семьи, говорит Владимир Васильев.

Author: Владимир Васильев [ главный научный сотрудник Института США и Канады РАН ] В ряде штатов, где демократы имею большинство либо в законодательных собраниях либо в департаментах образования, приняты законы, которые напрямую запрещают родителям вмешиваться в образовательный процесс, а несогласным предписывается забирать детей из школ. Детям же рекомендуют не рассказывать «замшелым консервативным» родителям о содержании учебных программ по таким «предметам», как права секс-меньшинств или альтернативная история Америки. Тем самым прогрессисты целенаправленно подготавливают конфликт поколений, в котором, как они рассчитывают, молодежь займет их сторону и поможет свергнуть «институциональный расизм», «гомофобию» и прочие так ненавидимые ими институты США.

Сама Вайнгартен отреагировала на атаку в ее адрес достаточно сдержанно, написав в соцсетях, что не опасается за свою личную безопасность и карьеру, ведь Помпео, пусть и известное, но пока частное лицо. Тем не менее она не отказала себе в удовольствии сделать ответный выпад — мол, когда ее оппонент занимал должность в администрации Трампа, он больше времени тратил на то, чтобы «лизать президенту [одно место], чем на защиту свободы, демократии и национальной безопасности».

Майк, расслабься. Мы боремся за свободу, демократию и равные экономические блага для всех. Мы боремся за то, что нужно детям. Мы делаем наши школы местом, где детей учат, как работать совместно со всеми, независимо от их принадлежности к тому или иному сообществу. Мы делаем американскую мечту явью! — «упорствует во грехе» глава школьных профсоюзов.

Сам Помпео отрицает, что является фанатичным трампистом и что его взгляды со времени работы с 45-м президентом сильно изменились. Но признаёт, что консервативная идеология «внедрена в его ДНК».

Официальная позиция AFT (в том виде, в каком она продекларирована на сайте организации) заключается в том, что школьная система призвана «обеспечивать равные возможности, демократию, высокое качество общедоступного образования, обеспечение здоровья школьников, благополучие из семей и сообществ, к которым они принадлежат».