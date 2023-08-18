Правда ли, что сын Кадырова избил Никиту Журавеля за сожжение Корана

Фото: chechnya.gov.ru

Рамзан Кадыров

Член СПЧ Ева Меркачева обратилась к главе ФСИН Аркадию Гостеву с просьбой немедленно перевести подозреваемого в сожжении Корана Никиту Журавеля из Чечни в другой регион. Основанием для этого Меркачева считает возможное избиение Никиты Журавеля «в период его содержания под стражей», которое, по ее мнению, «подтверждают публичные (через их официальные акаунта в соцсетях) высказывания общественных и политических деятелей Чечни». Ранее в соцсетях появилась версия о причастности сына главы Чечни Рамзана Кадырова Адама. Что известно об этом инциденте и как подсудимый оказался в Грозном?

Меркачева ссылается на Закон «О содержании под стражей», который не допускает дискриминацию заключенных по признакам отношения к вере и убеждений. Помимо этого, юрист попросила проверить, на каком основании «в период содержания под стражей к фигуранту получили доступ лица, не имеющие отношения к следствию и не пользующиеся по закону правом общения с подследственными».

Что сделал Никита Журавель и как он оказался в Чечне

19 мая в Сети появилось видео, на котором неизвестный молодой человек (видна только его рука) сжигает Коран у Волгоградской соборной мечети. Через некоторое время силовики задержали Никиту Журавеля. На допросе он говорил, что купил священную книгу и сжег ее по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). За это фигурант якобы получил 10 тыс. руб. По версии следствия, видео с сожжением Корана было опубликовано «на интернет-портале, подконтрольном ЦИПсО ВСУ». Молодому человеку грозит до трех лет лишения свободы.

Глава СКР Александр Бастрыкин 21 мая поручил передать дело Журавеля в следственное управление по Чечне. В пресс-службе центрального аппарата ведомства объяснили, что решение связано в том числе с «многочисленными обращениями жителей Чеченской Республики с просьбой признать их потерпевшими». 27 мая фигуранта доставили в СИЗО Грозного.

Что известно о возможном избиении Журавеля сыном главы Чечни

Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова 16 августа получила обращение от 19-летнего Журавеля. Молодой человек заявил, что его избил 15-летний Адам Кадыров. Москалькова поручила региональному омбудсмену Мансуру Солтаеву разобраться в ситуации. Тот обратил внимание, что в Чечне «никто не может быть подвергнут истязаниям и избиению» и по инциденту проведут проверку.

Журавель во время личной беседы рассказал Солтаеву, что избиение «ногами и руками» якобы случилось после его встречи с Рамзаном Кадыровым. По словам чеченского обмудсмена, фигурант «принес свои извинения главе республики в том, что совершил преступление против мусульман», и «искренне раскаялся в совершенном преступлении». Арестованный при этом попросил «разобраться, за что его избили, ведь человеку свойственно ошибаться», пишет «Грозный Информ».

Что в Чечне говорят про избиение Никиты Журавеля

Депутат Госдумы Адам Делимханов отметил, что сын Рамзана Кадырова «с самого детства отличается чувством справедливости и является отличным примером для сверстников». По его мнению, поступок Адама «абсолютно оправдан и правилен», а если кто-то с этим не согласен, то он «готов это обсудить и доказать обратное».

«Депутаты Государственной думы, сенаторы Российской Федерации от Чеченской Республики и я лично поддерживаем Адама Рамзановича... Он показал пример патриотизма и стремления защитить религию и наши святыни. Учитывая гнусное преступление этого нелюдя Журавеля, Адам поступил очень даже гуманно, оставив его в живых. За такие деяния люди заслуживают самого жесткого наказания», — написал Делимханов в авторском Telegram-канале.

Председатель парламента Чечни Магомед Даудов также поддержал действия Адама Кадырова. По его словам, сын главы региона поступил как «истинный мусульманин, патриот своей страны и настоящий чеченец».

«Адам и не мог поступить по-другому... Мы не просто его понимаем, а горячо поддерживаем и одобряем! Адам плоть от плоти великого рода Кадыровых. Он достойно продолжает традиции защитника родины и бескомпромиссного борца со злом!» — написал Даудов в своем Telegram-канале.

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