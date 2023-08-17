Какие традиции на чеченских свадьбах возмущают Рамзана Кадырова

Фото: chechnya.gov.ru

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил против нововведений на чеченских свадьбах. Об этом он заявил после совещания с представителями органов власти, духовенства и правоохранительных органов республики. Что именно не устраивает главу региона?

По словам Кадырова, ситуация со свадебными торжествами существенно изменилась, потому что в обществе «вводятся совершенно абсурдные правила, в корне противоречащие религии и национальным обычаям».

«Люди становятся заложниками нововведений, которые привели к тому, что существенно повысились расходы на организацию свадеб», — отметил он.

Кадыров также подчеркнул, что республике удалось избавиться от такого явления, как кража невесты.

«Я обратил внимание присутствующих, что какие-либо нововведения в нашем обществе категорически недопустимы. Поручил представителям духовенства разработать комплекс мер, способствующих разрешению этой проблемы. Органы власти в свою очередь будут следить за соблюдением предписанных правил», — рассказал он.

Как в Чечне борются с похищением невест

В октябре 2010 года председатель Духовного управления мусульман республики Султан Мирзаев во время встречи с кадиями и имамами населенных пунктов Чечни заявил, что практика похищения невест противоречит местным обычаям и порождает конфликты между семьями, приводящие к многолетней вражде. Он отметил, что такая традиция осуждается Кораном и нарушает российские законы.

«Отныне ответственность за умыкание невесты понесет как виновник преступления, так и религиозный деятель, под чьим давлением отец похищенной девушки дал согласие на ее брак с похитителем. При этом последний обязан выплатить 1 млн руб. родителям украденной им девушки. Имам или кадий, который, пользуясь своим авторитетом, окажет психологическое давление на отца девушки, лишится своей должности и, более того, духовного звания», — пояснил Мирзаев.

Также за похищение невесты может грозить обвинением по статье «Похищение человека», которая предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Какие еще свадебные традиции не устраивают Рамзана Кадырова

В Чечне запрещена стрельба на свадьбах, об этом в октябре 2012 года заявил Кадыров. Он считает, что подобные действия не являются обычаем чеченского народа.

«В старые времена стреляли, чтобы подать сигнал, что везут невесту. Теперь это можно сделать по мобильнику, послать СМС», — отметил глава региона.

Также Кадыров обратил внимание на ранние браки.

«Профилактикой ранних браков должны заниматься все — духовенство, телевидение, радио. Нужно рассказывать и показывать населению, что браки в школьном возрасте неблагоприятно сказываются на детях. Недопустимо, чтобы девушки, которые сами по себе являются детьми, становились юными матерями, которые не умеют готовить, ухаживать за своим ребенком», — говорил он.

В сентябре 2014 года руководитель секретариата духовного управления мусульман Чечни Муса Дадаев сообщил, что в Чечне был решен вопрос с ранними браками.

«Мы ограничили возраст до 17 лет, имамам мечетей и представителям духовенства республики категорически запрещено регистрировать браки юношей и девушек до окончания средней школы», — объяснил он в беседе с РИА Новости.

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