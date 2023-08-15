Кадыров выразил соболезнования семьям жертв взрыва на АЗС в Дагестане

Фото: vk.com/ramzan

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил жителям Дагестана свои соболезнования в связи с гибелью людей в результате взрыва на автозаправочной станции в Махачкале. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что 14 августа стало печальным днем не только для Дагестана, но и для всей России.

От имени жителей Чеченской Республики и от себя лично выражаю искренние слова соболезнования главе Республики Дагестан Сергею Меликову, народу Дагестана, семьям погибших в ходе катастрофы, — заявил Кадыров.

Отмечается, что руководство Чечни приняло решение оказать помощь пострадавшим в результате взрыва на АЗС. В частности в Махачкалу оперативно направлена бригада медицинских специалистов.

Взрыв в Махачкале произошел вечером в понедельник, 14 августа. По данным МЧС России, в результате происшествия погибли 30 человек, в том числе трое детей. Глава Дагестана Сергей Меликов отмечает, что еще 102 человека получили ранения различной степени тяжести. В республику направлен спецборт МЧС со специалистами «Центроспаса». Родственникам погибших выплатят по 1 млн рублей в качестве материальной помощи. Также выплаты в размере от 200 тысяч до 400 тысяч рублей получат пострадавшие.