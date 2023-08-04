Полпред президента РФ в СКФО Юрий Чайка, прибывший в Чечню с визитом, передал главе республике Рамзану Кадырову благодарственное письмо от российского лидера Владимира Путина. Глава государства отметил заслуги политика в развитии строительной отрасли жилищно-коммунального хозяйства страны.
В своем Telegram-канале Кадыров выразил искреннюю признательность за высокую оценку нашей деятельности. Он отметил, что все достижения были возможны благодаря вниманию и личной поддержке Путина и федеральных органов власти.
Кадыров заявил, что и впредь будет стремиться повышать эффективность, чтобы все поставленные задачи выполнялись качественно и в течение срока.