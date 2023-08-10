На каких иномарках ездили Лавров, Кадыров и другие чиновники России Российских чиновников обещают пересадить на российские авто. Какие машины у них были раньше?

Фото: Сергей Узаков/ТАСС

Рамзан Кадыров

Президент России Владимир Путин предложил пересадить всех чиновников с иномарок на российские автомобили. Депутаты Госдумы и россияне поддержали эту идею. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин призвал переориентировать на отечественные автомобили все органы власти и бюджетные учреждения. Таким образом предлагается поддержать автомобильную промышленность страны. NEWS.ru рассказывает, на каких машинах ездили Силуанов, Кадыров, Голикова и другие российские чиновники.

Антон Силуанов: BMW 7-й серии

5 марта 2012 года министр финансов России Антон Силуанов прибыл к зданию Исторического музея в Москве на BMW 7-й серии. «Семерка» является флагманской моделью компании BMW и одним из самых комфортабельных седанов в мире. Кроме того — и это было важно при закупке автомобилей для российских чиновников — формально BMW 7-й серии считалась российской моделью. Ведь с 1999 года сборка этих седанов была организована в Калининграде на предприятии «Автотор» — там же делали более компактные седаны 3-й и 5-й серий, а также кроссоверы X3, X5, X6.

С 2008 по 2015 год BMW выпускала две основные версии «семерки» поколения F01-F04: существовала как «обычная» модель (внутреннее обозначение F01), так и удлиненная версия Long (F02). Последняя отличалась увеличенной на 140 мм колесной базой, причем все дополнительное расстояние пошло на увеличение места в салоне. Благодаря этому пассажирам в «лонге» было гораздо комфортнее. Также выпускалась версия F03. Это была бронированная версия, которая оснащалась стеклами с уровнем защиты от пуль VR7 и кузовными панелями с уровнем защиты VR9. F04 — гибридная модификация.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Антон Силуанов

Помимо BMW Силуанов часто передвигался и на Mercedes-Benz S-класса различных поколений. Именно на нем он приехал в 2016 году на международный инвестиционный форум в Сочи. Надо отметить, что S-класс традиционно является главным соперником на мировом рынке BMW 7-й серии. При этом S-класс в России никогда не собирали.

Mercedes-Benz S-класса в кузове W222, который делали с 2013 по 2020 год — это уже шестое поколение флагманской модели немецкой компании. Автомобиль также выпускали как с «обычной», так и с удлиненной колесной базой. А под капотом седана можно было встретить бензиновые или дизельные моторы мощностью от 204 л. с. до 530 л. с. Базовые версии имели привод на заднюю ось, но в России многие покупатели предпочитали полноприводные машины. Кроме того, седан в кузове W222 выпускали и в отделении AMG: такие машины имели мотор мощностью 585 л.с. или 630 л.с.

Виктор Садовничий: Peugeot 607

Ректор МГУ Виктор Садовничий 1 марта 2009 года прибыл на интервью в здании МГУ на необычном для российской элиты автомобиле — это был не Mercedes-Benz или BMW, а французский седан Peugeot 607. В начале двухтысячных он был одним из самых комфортных французских автомобилей, который должен был соперничать с немецкими авто. Однако получилось это не слишком здорово — несмотря на все плюсы 607-й модели, она никогда не пользовалась большим спросом. Но, например, президент Франции Николя Саркози для инаугурации в 2007 году использовал именно Peugeot 607. Правда, не стандартный, а в удлиненной версии Paladine с открытым верхом, которая была построена в единственном экземпляре.

Peugeot 607 выпускался в период с 1999 по 2009 год. Для своего времени автомобиль имел богатую комплектацию и отличную шумоизоляцию. При этом французская компания выпускала 607-ю модель как с мощными моторами, так и со скромными агрегатами (но при этом очень экономичными). Например, под капотом Peugeot 607 можно встретить духлитровый дизель, который выдавал всего 107 л. с. Хотя большинство моделей на рынке имели все же более мощные агрегаты.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Виктор Садовничий

Татьяна Голикова: BMW 7-й серии

1 ноября 2016 года глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова прибыла на семинар для депутатов Госдумы от фракции «Единая Россия» на площадке университета Сбербанка в Аносино на седане BMW 7-й серии.

В то время BMW выпускала модель, которая получила обозначение G11/G12 («короткая» и «длинная» версия соответственно). Однако Татьяна Голикова использовала еще модель предыдущего поколения F01-F04. Самые скромные «семерки» этой версии в последние годы выпуска оснащались трехлитровым бензиновым мотором, который выдавал 258 л. с. или 320 л. с. (такие авто имели индексы 730 или 740). Однако существовала еще версия с бензиновым двигателем объемом 4,4 л, которая имела уже 450 л. с. (индекс 750). Также был дизельный мотор объемом три литра и мощностью 381 л. с. Ну а самые крутые «семерки» в кузове F01-F04 имели под капотом двигатель объемом шесть литров, который выдавал 544 л. с.

Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС Татьяна Голикова

Сергей Лавров: Mercedes-Maybach S-класса

Автомобильная марка Maybach, которая имеет очень богатую историю, была возрождена в 2002 году, когда под этим брендом начался выпуск роскошных моделей Maybach 57 и Maybach 62. Они должны были конкурировать с Bentley и Rolls-Royce. Однако проект оказался не очень удачным — иногда можно прочитать, что на каждой выпущенной машине немецкий концерн Daimler терял €300 тыс. В 2012 году выпуск Maybach был остановлен.

Но в 2015-м Maybach вновь появился. На сей раз под этим именем продавали не отдельные модели, а самые роскошные и дорогие комплектации Mercedes-Benz S-класса. Такие автомобили даже начали выпускать под новой маркой — Mercedes-Maybach.

Maybach S-класса можно часто встретить во время официальных визитов государственных деятелей. Вот и глава российского МИД Сергей Лавров не раз ездил на такой машине. Отметим, что последнее поколение Mercedes-Maybach S-класса оснащается тремя бензиновыми моторами: 3 л (367 л. с.), 4 л (503 л. с.), а самые дорогие модели имеют двигатель объемом 6 л (612 л. с.).

Фото: twitter.com/MID_RF/Global Look Press Сергей Лавров

Рамзан Кадыров: Mercedes S-класс, Hummer H2

Глава Чечни Рамзан Кадыров является большим любителем автомобилей. Часто он пользуется немецким S-классом. Например, именно на нем он приехал 5 апреля 2011 года вместе с вице-премьером РФ Александром Хлопониным на инаугурацию в Грозном (в тот момент Mercedes-Maybach S еще не выпускали, поэтому самым крутым «Мерседесом» был именно S-класс). Автомобиль в кузове W221 делали в период с 2005 по 2013 год, а в России его поставляли исключительно с удлиненной колесной базой — длина таких седанов была 5206 мм.

S-класс в кузове W221 обладал огромным количеством всевозможных «наворотов». Например, машину оснащали роскошными задними креслами, которые могли откидываться на угол до 43,5 градуса, благодаря чему пассажир мог сидеть полулежа и даже положить ноги на специальную подставку. А еще кресла оснащались функцией массажа с эффектом разогретых камней, подогревом подлокотников и охлаждаемыми подстаканниками.

Фото: Сергей Узаков/ТАСС Рамзан Кадыров

Главу Чечни также видели за рулем огромного внедорожника Hummer H2 — именно на такой машине Рамзан Кадыров приехал в Центарой 28 апреля 2008 года (в 2019 году родовое село первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова было переименовано в Ахмат-Юрт). Отметим, что Hummer H2 был одним из самых крупных американских внедорожников, который оснащался шестилитровым бензиновым мотором мощностью 315 л. с., а затем и 6,2 л (393–409 л. с.).

Интересно, что Hummer H2, несмотря на его американское происхождение, тоже можно назвать российской моделью — в 2004 году внедорожник начали собирать в Калининграде. Правда, делали машину не очень долго, ведь уже в 2009 года выпуск «Хаммеров» был прекращен. Причем не только в России, но и в США. Концерн General Motors, который владел брендом Hummer, принял решение прекратить производство данных машин, так как они не приносили прибыли. О возрождении бренда было объявлено в 2019 году, а в 2020 году был показан внедорожник GMC Hummer EV. Но новый «Хаммер» уже имеет электрический двигатель, а не прожорливый бензиновый мотор.

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