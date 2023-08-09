В МГУ заявили, что Садовничий не называл Мишустина «Михалычем» Пресс-служба МГУ: ректор Садовничий не называл Мишустина «Михалычем»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ректор МГУ Виктор Садовничий

Ректор МГУ Виктор Садовничий во время встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным не называл последнего «Михалычем», заявила NEWS.ru в руководитель пресс-службы и редакции интернет-проектов МГУ Лариса Бакулина. По ее словам, глава МГУ обратился к председателю правительства по имени и отчеству.

Михаил Владимирович он (Садовничий. — NEWS.ru) сказал, — подчеркнули в МГУ.

В СМИ появилось видео с фрагментом беседы Мишустина и Садовничего 9 августа. Ролик изначально опубликовал Telegram-канал «Вы слушали маяк» (позже пост удалили).

Ранее переводчик и полиглот Дмитрий Петров рассказал NEWS.ru, что президент США Джо Байден во время выступления в Ирландии мог метафорически призвать беречь мир, а не «лизнуть его». По его словам, американский лидер произнес английской слово lick — «лизать».

В соцсетях было опубликовано видео с торжественного ужина во время поездки Байдена в Ирландию. Он призвал собравшихся «лизнуть мир». Некоторые пользователи сравнили призыв Байдена «лизнуть мир» с инцидентом, произошедшим с далай-ламой XIV, который поцеловал мальчика и попросил его «пососать язык».

До этого глава Белого дома допустил неуместную оговорку, спутав народное название сборной Новой Зеландии по регби с ненавистными в Ирландии борцами против независимости страны.