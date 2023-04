Переводчик объяснил фразу Байдена «давайте лизнем мир» Переводчик Петров: Байден мог метафорически призвать беречь мир, а не «лизать его»

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден во время выступления в Ирландии мог метафорически призвать беречь мир, а не «лизнуть его», рассказал NEWS.ru переводчик и полиглот Дмитрий Петров. По его словам, американский лидер произнес английской слово lick — «лизать».

Если метафорически — давайте нежно, бережно относиться [к миру]. Может, он (Байден. — NEWS.ru) в метафорическом смысле имел в виду это. Но слово, по-моему, было безошибочно произнесено именно это. Как по-русски говорят «облизывать», но не в прямом смысле. Если он имел в виду [let’s go] lead [the world] — давайте возглавим мир, то там узнаваемое долгое «и». Это разные звуки: короткое и долгое «и». В одной букве можно ошибиться, хорошо. Но там вся структура слова была. Мы не можем исключать, что он имел в виду одно, а сказал другое, — подчеркнул Петров.

Ранее в соцсетях было опубликовано видео с торжественного ужина во время поездки Байдена в Ирландию. Он призвал собравшихся «лизнуть мир».

Некоторые пользователи сравнили призыв Байдена «лизнуть мир» с инцидентом, произошедшим с далай-ламой XIV, который поцеловал мальчика и попросил его «пососать язык».

Ранее глава Белого дома допустил неуместную оговорку, спутав народное название сборной Новой Зеландии по регби с ненавистными в Ирландии борцами против независимости страны. Выступая в баре The Windsor, он рассказал о своем дальнем родственнике — ирландском регбисте Робе Кирни, чья сборная в 2016 году обыграла новозеландскую сборную, которую по цвету формы называют All Blacks («Полностью черные»). Но Байден спутал ее название с британской военизированной организацией The Black and Tans («Черно-пегие»).