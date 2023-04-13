Байден допустил «крайне неудачную» оплошность в Ирландии Байден в Ирландии спутал название спортивной команды с ненавистной военизированной организацией

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Президент США Джо Байден выступил с речью в ирландском Дандолке

Президент США Джо Байден в ходе визита в Ирландию допустил неуместную оговорку, спутав народное название сборной Новой Зеландии по регби с ненавистными в королевстве борцами против ирландской независимости, сообщает Sky News. Американский лидер на выступлении в баре The Windsor рассказал о своем дальнем родственнике — ирландском регбисте Робе Кирни, чья сборная в 2016 году обыграла новозеландскую сборную, которую по цвету формы называют All Blacks («Полностью черные»). Но Байден спутал ее название с британской военизированной организацией The Black and Tans («Черно-пегие»).

[Роб Кирни] был чертовски хорошим игроком в регби и обыграл «Черно-пегих», — сказал Байден.

«Черно-пегие» представляли собой полувоенную организацию, бойцы которой во время ирландской войны за независимость сражались на стороне Великобритании. Журналисты Sky News сочли оговорку Байдена «крайне неудачной». Телеканал посоветовали президенту США впредь не отступать от текста подготовленной речи, отметив, что юнионисты считают хозяина Белого дома «фанатичным сторонником республики».

Ранее Байдена на встрече с родителями и детьми в Дублине подставил его сын Хантер, который попросил отца ответить на вопрос ребенка о том, в чем заключается главный секрет успеха. Президент США, вероятно, не понял вопроса, и ответил, что в первую очередь «нужно убедиться, что ни у кого нет коронавируса». Публика оказалась в замешательстве, после чего Байдену пришлось несколько раз переспросить вопрос, но сыну все-таки удалось объяснить 80-летнему отцу, что от него хотят услышать.