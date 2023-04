Президент США Джо Байден в ходе визита в Ирландию допустил неуместную оговорку, спутав народное название сборной Новой Зеландии по регби с ненавистными в королевстве борцами против ирландской независимости, сообщает Sky News. Американский лидер на выступлении в баре The Windsor рассказал о своем дальнем родственнике — ирландском регбисте Робе Кирни, чья сборная в 2016 году обыграла новозеландскую сборную, которую по цвету формы называют All Blacks («Полностью черные»). Но Байден спутал ее название с британской военизированной организацией The Black and Tans («Черно-пегие»).