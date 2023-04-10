Далай-лама извинился за просьбу к мальчику «пососать его язык»

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Далай-лама XIV

Далай-лама XIV извинился за то, что поцеловал мальчика и попросил его «пососать язык», сообщает The Guardian со ссылкой на заявление духовного лидера буддистов. В офисе Далай-ламы сообщили, что он «невинно и игриво дразнит людей, которых встречает».

Его Святейшество желает извиниться перед мальчиком и его семьей, а также перед его многочисленными друзьями по всему миру за боль, которую могли причинить его слова, — говорится в заявлении.

Инцидент произошел в индийском городе Дармсала в конце февраля, когда Далай-лама приветствовал послушников, окончивших курсы. Один из мальчиков подошел к нему с просьбой обнять. Наставник поцеловал мальчика в губы, высунул язык и попросил его «пососать». Видео, распространившееся в соцсетях вызвало негодование пользователей.

В конце января 2023 года почетный представитель далай-ламы в России, странах СНГ и Монголии Тэло Тулку Ринпоче (Эрдни Омбадыков), включенный Минюстом РФ в реестр иностранных агентов, решил покинуть пост верховного ламы Калмыкии. По его словам, он служил «калмыцкому народу и буддистам всей России».