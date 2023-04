Байден призвал ирландцев «лизнуть мир»

Фото: AP/ТАСС

Джо Байден

Президент США Джо Байден, выступая на торжественном ужине в ходе визита в Ирландию, призвал собравшихся «лизнуть мир», сообщается на сайте Белого дома. Кадры этого инцидента широко разошлись в соцсетях.

Спасибо вам, благослови вас Господь. Давайте... Давайте лизнем мир. Давайте сделаем это! — приводит администрация США расшифровку слов президента.

Перед этим американский лидер заявил, что нет ничего такого, что народы США и Великобритании не могли бы сделать сообща.

Некоторые пользователи сравнили призыв Байдена «лизнуть мир» с инцидентом, произошедшим с далай-ламой XIV, который поцеловал мальчика и попросил его «пососать язык».

Ранее Байден допустил неуместную оговорку, спутав народное название сборной Новой Зеландии по регби с ненавистными в Ирландии борцами против независимости страны. Выступая в баре The Windsor, он рассказал о своем дальнем родственнике — ирландском регбисте Робе Кирни, чья сборная в 2016 году обыграла новозеландскую сборную, которую по цвету формы называют All Blacks («Полностью черные»). Но Байден спутал ее название с британской военизированной организацией The Black and Tans («Черно-пегие»).