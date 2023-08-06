Россияне оценили идею пересадить чиновников на отечественные автомобили SuperJob: 77% россиян поддержали идею Путина пересадить чиновников на отечественные машины

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Около 77% россиян поддержали идею президента РФ Владимира Путина пересадить чиновников на отечественные автомобили, следует из опроса портала SuperJob, результаты которого оказались в распоряжении ТАСС. По данным сервиса, 11% респондентов высказались против предложенных мер, еще 12% затруднились ответить.

По информации портала, за принятие новых мер больше всего проголосовало людей в возрасте от 45 лет и старше (83%). Всего в опросе приняли участие около 1,6 тысячи экономически активных россиян.

Путин ранее выступил за то, чтобы российские чиновники пересели на отечественные автомобили. По его мнению, это позволит улучшить качество российского автопрома.

До этого спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что депутаты должны пересесть на российские автомобили. По его мнению, таким образом следует поддержать автопром страны.

Ранее член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александр Толмачев заявил, что идея поддержки российского автомобилестроения через использование парламентариями продукции отечественного автопрома является правильной мерой. По его словам, в том числе это и вопрос безопасности.