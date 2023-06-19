Голикова рассказала, как участники СВО будут поступать в вузы Голикова: участники спецоперации будут поступать в вузы по отдельной квоте

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Татьяна Голикова

Участники СВО будут поступать в вузы в рамках отдельной квоты по результатам вступительных испытаний, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По ее словам, те из них, кто уже учится на платной основе, смогут перейти на бюджет уже в 2023-2024 учебном году, передает РИА Новости.

Первое — участники специальной военной операции будут поступать в вузы на выбранные ими специальности и направления подготовки в рамках отдельной квоты по результатам вступительных испытаний, — сказала Голикова.

Кроме того, рассказала вице-премьер, детей медицинских работников, погибших от COVID-19 при иcполнении трудовых обязанностей, будут зачислять в вузы на образовательные программы медицинского и фармацевтического обрaзования также по отдельной квоте, но без вступительных иcпытаний.

Ранее сообщалось, что семьи военнослужащих уже имеют подобные льготы: детям положена квота в 10% бюджетных мест для поступления в вузы и бесплатный отдых в летних лагерях. В случае гибели родственника семьям гарантированы выплаты пенсий в размере 50% его зарплаты и погашение кредитов, взятых погибшим военным.