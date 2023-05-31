Участникам СВО и их семьям вернут деньги за путевки на отдых Госдума приняла закон о возврате средств за путевки на отдых участникам СВО и членам их семей

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, предоставляющий участвующим в спецоперации военнослужащим и членам их семей вернуть средства за путевки, уплаченные туроператорам. Закон распространяется на путевки, приобретенные с 1 сентября 2021 года, сообщает ТАСС.

Закон устанавливает, что призыв россиянина по мобилизации или поступление на службу по контракту с 24 февраля 2024 года, а также заключение с этой даты контракта добровольца относится к существенным изменениям обстоятельств договора о реализации турпродукта. Новая норма предоставляет военнослужащим право изменения договора с оператором или его расторжения с возвратом средств.

Участники СВО или его родные смогут требовать расторжения договора и возврата средств, уплаченных по нему в течение трех лет с момента подписания. Деньги туроператор будет обязан возвращать за счет собственных средств в течение 10 дней со дня подачи требования. Если у туроператора окажется недостаточно средств, сумма может быть возвращена из средств фонда персональной ответственности оператора.

Если туристский договор был заключен менее чем за 30 дней до начала оказания услуг, оператор должен передать сведения, содержащиеся в документе, в единую информационную систему путевок не позднее чем за сутки до начала оказания услуг.

Ранее глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов и первый зампред комитета Андрей Красов внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предлагающий разрешить принимать на службу по контракту в период мобилизации и военного положения россиян с судимостями. Предлагаемые поправки не будут распространяться на лиц, совершивших тяжкие преступления.