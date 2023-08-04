Lada Aura или «Москвич»: на каких машинах будут ездить российские чиновники Чем закончились предыдущие попытки отнять у министров иномарки

Фото: kremlin.ru

В ходе встречи с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности президент России Владимир Путин заявил, что чиновники должны отказаться от иномарок и ездить на автомобилях отечественного производства. Это не первый случай, когда им предлагают выбрать российские машины. Кто и когда ранее выступал с такой инициативой, есть ли на рынке достойные модели, которые заменят иномарки, — в материале NEWS.ru.

Что сказал Путин о машинах для чиновников

Владимир Путин выразил недовольство, что государственные органы продолжают запрашивать закупку машин иностранного производства. По словам главы государства, это должно быть абсолютно исключено.

«Я сказал, что это должно быть абсолютно исключено и все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях. Где-то будет поскромнее, чем раньше, — ничего страшного. Наоборот, даже хорошо — все это чиновничество наше замечательное должно понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов, отечественных автомобилей и другой отечественной продукции», — заявил Владимир Путин.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Владимир Путин

На чем в СССР ездили чиновники

Во времена СССР генеральные секретари ЦК КПСС ездили только на отечественных автомобилях. Чиновники высшего звена имели в своем распоряжении ЗИСы/ЗИЛы, госслужащие передвигались на ГАЗ-13 и ГАЗ-14 («Чайка»), другая номенклатура ездила на «Волге».

После распада СССР чиновники начали закупать иномарки. Например, с 1994 года первый президент России Борис Ельцин передвигался в основном на лимузинах Mercedes-Benz S-класса, которые были сделаны для Гаража особого назначения по спецзаказу. Для некоторых поездок Борис Ельцин использовал бронированный ЗИЛ-41052, который достался ему от президента СССР Михаила Горбачева.

Кто предложил чиновникам 1990-х ездить на «Волгах»

Самая известная попытка пересадить чиновников на российские машины была предпринята бывшим губернатором Нижегородской области Борисом Немцовым — 17 марта 1997 года он призвал всех использовать исключительно «Волги». Эта идея очень понравилась Борису Ельцину, который уже 31 марта 1997 года подписал соответствующий указ. Согласно документу, запрещалось закупать для федеральных органов власти автомобили, которые сделаны не на территории России. Кроме того, чиновники должны были продать иномарки на аукционах.

Выбор «Волги» в качестве нового средства передвижения чиновников во многом был вынужденным. На тот момент в России выпускали легковые автомобили лишь в Тольятти и Нижнем Новгороде. Первый серьезный иностранный автопроизводитель Ford начал выпуск машин в России только в 2002 году.

Предложение пересадить всех на «Волги» широко обсуждалось в прессе, однако дальше разговоров дело не пошло. Чиновники продолжили ездить на комфортных иномарках. В конце 1990-х всем было понятно, что по уровню комфорта старые «Волги» не могут соперничать с европейскими или японскими автомобилями. Да и Борис Ельцин не слишком следовал своему указу и продолжал передвигаться по Москве на «Мерседесе». Поэтому в 1999 году правило о «Волгах» для чиновников было отменено.

Фото: Николай Мошков/ТАСС

Какие машины чиновникам предлагал Лужков

Если Борис Немцов предлагал всех пересадить на «Волги», то у столичного мэра Юрия Лужкова была другая идея. Он хотел заставить чиновников ездить на автомобилях «Москвич». Тогда эта компания переживала трудные времена, но Юрий Лужков всеми силами хотел спасти ее. Специально для чиновников инженеры делали странные удлиненные версии «Москвич-2141», которые получили имена «Князь Владимир» и «Иван Калита». Также были спроектированы двухместные «Дуэт» и «Дуэт-2».

Автомобили получились не слишком красивыми, не особо комфортными и при этом довольно дорогими. С надежностью у них тоже были проблемы. В основном удлиненные «Москвичи» закупали столичные ведомства. Cам Лужков ездил на «Князе Владимире» вплоть до 2001 года. Однако затем все же пересел на иномарку.

Что известно о машинах Aurus для чиновников

В 2000-х годах власти вновь решили ограничить возможность чиновников ездить на иностранных автомобилях. В 2014 году премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете на государственные и муниципальные закупки машин иностранного производства. Однако если автомобиль собирался на территории России, то он не считался иномаркой. Именно поэтому многие чиновники в середине десятых пересели на BMW и машины концерна Volkswagen. Кроме того, в России собирали в то время и многие другие иномарки, поэтому выбор у них был.

В 2012 году глава Управления делами президента РФ Владимир Кожин заявил о том, что в России начнут делать собственные автомобили высшего класса, на которые в будущем пересядут не только чиновники, но и президент. Первое время проект назывался «Кортеж», однако затем автомобили получили название Aurus. 7 мая 2018 года Владимир Путин приехал на свою инаугурацию именно на Aurus Senat.

Но нужно понимать — эти машины относятся к сегменту уровня ВИП. И «обычные» российские чиновники не смогут передвигаться на таких машинах.

Фото: Сергей Фадеичев/РИА Новости Автомобиль Aurus Senat Limousine кортежа президента РФ Владимира Путина

Какие современные машины подойдут чиновникам

Пока сложно сказать, какой уровень локализации должен быть у автомобилей, чтобы чиновники смогли их закупать для своих нужд. Но отметим, что, например, Lada уже предлагала подобную модель — речь идет об удлиненной версии Vesta NG, которая получила название Aura. Модель была представлена на Петербургском экономическом форуме в июне этого года.

Lada Aura отличается увеличенной на 250 мм колесной базой, причем все дополнительное место пошло на увеличение простора на втором ряду кресел. Плюс Vesta Aura получила богатую комплектацию. Ожидается, что серийная Lada Aura будет оснащаться 1,8-литровым мотором, который выдает 122 л. с. Кроме того, машина получит вариатор, а не механическую трансмиссию.

Кроме того, в России сейчас собирают несколько китайских моделей, которые тоже могут понравиться чиновникам. Например, в Калининграде сейчас делают BAIC U5 Plus, который чуть больше «Весты», и среднеразмерный седан Kaiyi Е5.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Москвич Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Москвич Фото: АвтоВАЗ Lada Vesta Aura Фото: АвтоВАЗ Lada Vesta Aura Фото: АвтоВАЗ Lada Vesta седан Фото: АвтоВАЗ Lada Vesta седан Фото: АвтоВАЗ Lada VESTA SW Фото: АвтоВАЗ Lada VESTA SW Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Lada X-Cross 5 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Lada X-Cross 5 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru NIVA TRAVEL Фото: Сергей Петров/NEWS.ru NIVA TRAVEL Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Aurus Senat Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Aurus Senat Фото: aurusmotors.com Aurus Komendant Фото: aurusmotors.com Aurus Komendant

Однако гораздо больше шансов стать любимым автомобилем чиновников у машин возрожденной марки «Москвич»: сейчас в столице России выпускают только кроссовер «Москвич-3», однако скоро должен появиться легковой «Москвич-6».

Это будет довольно крупный лифтбэк — кузов внешне похож на седан, но крышка багажника открывается вместе с задним стеклом. По своим размерам «Москвич-5» окажется больше Kia Cerato, Hyundai Elantra или Skoda Octavia. Под капотом автомобиля будет стоять 1,5-литровый бензиновый агрегат с наддувом, который выдает 150 л. с.

В программу госзакупок могут также попасть собираемые в России электромобили Evolute, а также будущие электрические модели Atom и E-Neva, которые должны появиться через несколько лет.

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