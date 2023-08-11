Кадыров назвал переговоры с Киевом бесмысленными Кадыров: переговоры с Украиной бессмысленны, поскольку они нужны только Западу

Фото: Kadyrov_95/Telegram/Global Look Press

Переговоры с Украиной бессмысленны, поскольку они нужны лишь западным странам, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. По его мнению, Запад находится в бедственном положении и хочет втянуть Россию в долгий процесс обсуждения мирного плана, чтобы помочь Киеву переломить ход спецоперации.

Переговоры нужны лишь той стороне, которая в полной мере осознает, что находится в бедственном положении. Россия объективно не из их числа. Втягивая нашу страну в этот долгий и кропотливый процесс обсуждения мирного плана, они (западные страны — NEWS.ru) лишь пытаются выиграть время. <...> Поэтому я считаю, что в переговорах нет никакого смысла. Нас такой расклад не устраивает, — написал Кадыров.

Глава Чечни также отметил, что Запад ввел много санкций против России, надеясь разрушить ее экономику. Однако, по его словам, ситуация сложилась по-другому: РФ нарастила темпы производства и обогатила внутренний рынок, появились лучшие условия для ведения малого и среднего бизнеса.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США принудили президента Украины Владимира Зеленского свернуть мирные переговоры весной 2022 года и инициировали запрет на любые переговоры с РФ, введенный на Украине осенью того же года.

Она также отмечала, что Москва открыта к дипломатическому решению конфликта на Украине. По ее словам, Россия готова ответить на «действительно серьезные предложения». Захарова также высоко оценила посреднические и гуманитарные инициативы «друзей из стран Глобального Юга», направленные на достижение мира.