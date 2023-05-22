В Волгограде арестовал мужчину, сжегшего Коран по указанию Киева Сжегший Коран житель Волгограда извинился

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Центральный районный суд Волгограда арестовал Никиту Журавеля, который сжег Коран напротив мечети по указанию украинских спецслужб, на два месяца, передает РИА новости. В зале суда молодой человек извинился перед мусульманами мира. Он заявил, что это был «очень плохой поступок».

Я прошу прощения у всех мусульман. Мой поступок был очень плохой. Мне очень стыдно перед всеми мусульманами мира, — сказал он.

Ранее об эпизоде сожжения Корана на фоне мечети в Волгограде сообщило издание v1.ru. Там уточнили, что 19-летний подозреваемый работал доставщиком еды. По предварительным данным издания, юноша оказался уроженцем Украины. В субботу, 20 мая, стало известно о его задержании.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оскорбления религиозных чувств верующих после сожжения Корана. Как рассказали в пресс-службе СК РФ, в ходе допроса задержанный дал показания, что осуществил данную акцию за вознаграждение 10 тысяч рублей. Он также признался, что сотрудничал со Службой безопасности Украины.

Позже стало известно, что уголовное дело в отношении молодого человека передано для расследования в Следственный комитет по Чеченской Республике.