На чеченского правозащитника возбудили дело о призывах к терроризму «Осторожно, новости»: Янгулбаев стал фигурантом дела о призывах к терроризму

Фото: Соцсети

Абубакар Янгулбаев

В отношении чеченского правозащитника Абубакара Янгулбаева возбудили уголовное дело по статье о призывах к терроризму, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». По информации канала, поводом для возбуждения дела стал пост активиста в соцсетях, в котором он написал, что «9 мая 2022 подорвется тротил так же, как взорвался 9 мая 2004 года». 9 мая 2004 года при взрыве на стадионе в Чечне погиб президент Чечни Ахмат Кадыров.

По данным «Осторожно, новости», сотрудники Центра «Э» заинтересовались записью Янгулбаева еще в марте 2023 года. Публикация была отправлена на рассмотрение специалистам, которые углядели в ней призывы к терроризму. Позднее это сообщение было удалено. Сам Янгулбаев пока не комментировал информацию о возбуждении в отношении него уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в отношении правозащитника завели уголовное дело по статье «Организация экстремистской деятельности». Причиной стали видеозаписи на YouTube-канале проекта 1ADAT («Народное движение Адат» признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) и в Telegram.