В Чечне пообещали перевоспитать сжегшего Коран волгоградца Арестованного за сожжение Корана волгоградца Журавеля доставили в СИЗО Грозного

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Волгограда Никита Журавель, арестованный на два месяца за сожжение Корана напротив мечети, доставлен в СИЗО города Грозный, сообщает РИА Новости. Местные жители уверены, что на его перевоспитание не потребуется много времени.

Мы очень рады, что этого человека передали в нашу республику. Мы исправим его, покажем ему, что он не прав. Никто не будет его ни мучить, ни убивать. Я уверен, что через месяц у него будут совсем другие мысли уже, — сказал агентству один из горожан.

По его словам, жители региона собрались, чтобы продемонстрировать миру решимость не дать в обиду традиционные ценности нашей страны и религии и готовность защищать их даже ценой своей жизни.

Инцидент с сожжением Корана напротив мечети в Кировском районе Волгограда произошел 19 мая. На следующий день был задержан подозреваемый, 19-летний доставщик еды Никита Журавель. Он признался, что сотрудничал со Службой безопасности Украины (СБУ). По его словам, акцию он устроил за вознаграждение в 10 тысяч рублей.

СКР возбудил в отношении молодого человека уголовно дело по статье об оскорблении чувств верующих. Оно было передано для расследование управлению ведомства по Чечне. Глава республики Рамзан Кадыров назвал сожжение Корана вопиющим случаем, который вызвал огромное возмущение в мусульманском обществе.