Кадыров прокомментировал сожжение Корана в Волгограде Рамзан Кадыров назвал сожжение Корана в Волгограде вопиющим случаем, возмутившим мусульман

Фото: ramzan/vk.com

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал инцидент, когда житель Волгограда Никита Журавель сжег Коран в Соборной мечети города. В своем Telegram-канале он назвал этот инцидент вопиющим случаем, который вызвал огромное возмущение в мусульманском обществе.

Он опубликовал кадры митинга, который прошел в Грозном и собрал около 60 тысяч человек, выражая свое негодование и жесткую позицию.

Глава республики заявил, что организация такой циничной провокации в Волгограде только укрепила их решимость бороться с противниками иблиса — сатанистами и шайтанами, которые, по его мнению, стоят за этим инцидентом. Он подчеркнул, что такие действия со стороны Запада только сплачивают народы России. Кадыров заявил, что они остаются верными защитниками России и будут защищать интересы своего государства и исламские ценности, так же как и российское государство.

Он также отметил, что до тех пор, пока провокаторы не раскаются, не принесут извинений мусульманскому миру, не будет возможности для мирных переговоров.

Ранее об эпизоде сожжения Корана на фоне мечети в Волгограде сообщило издание v1.ru. Там уточнили, что 19-летний подозреваемый работал доставщиком еды. По предварительным данным издания, юноша оказался уроженцем Украины. В субботу, 20 мая, стало известно о его задержании.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оскорбления религиозных чувств верующих после сожжения Корана. Как рассказали в пресс-службе СК РФ, в ходе допроса задержанный дал показания, что осуществил данную акцию за вознаграждение 10 тысяч рублей. Он также признался, что сотрудничал со Службой безопасности Украины.

Позже стало известно, что уголовное дело в отношении молодого человека передано для расследования в Следственный комитет по Чеченской Республике.