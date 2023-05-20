Поджигатель Корана из Волгограда признался в работе на Украину РИА Новости: подозреваемый в сожжении Корана на фоне мечети в Волгограде сотрудничал с СБУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Задержанный по подозрению в сожжении Корана на фоне мечети в Волгограде мужчина признался, что он сотрудничал со Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом РИА Новости рассказал осведомленный источник в правоохранительных органах. Инцидент произошел в Кировском районе города.

Он дал показания, что действовал по указке своего украинского куратора, — рассказал собеседник агентства.

Ранее об эпизоде сожжения Корана на фоне мечети в Волгограде сообщило издание v1.ru. Там уточнили, что 19-летний подозреваемый работает доставщиком еды. По предварительным данным издания, юноша оказался уроженцем Украины. В субботу, 20 мая, стало известно о его задержании.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оскорбления религиозных чувств верующих после сожжения мужчиной Корана по указанию спецслужб Украины, сообщает ТАСС. Как рассказали агентству в пресс-службе СК РФ, в ходе допроса, задержанный дал показания, что осуществил данную акцию за вознаграждение 10 тысяч рублей.

21 января датский ультраправый политик Расмус Палудан провел в Стокгольме акцию с сожжением Корана. Он сообщил, что хочет таким образом показать полную свободу слова и демократию. Акция была проведена с разрешения местных властей.

Он также заявил, что будет продолжать совершать аналогичные действия до тех пор, пока президент Турции Эрдоган не даст «зеленый свет» Швеции на вступление в НАТО. 27 января Палудан подкрепил слова делом, повторив акцию по сожжению Корана у мечети в Копенгагене, а также пригрозил сделать то же самое у посольства Турции в датской столице.