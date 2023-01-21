Шведский активист сжег Коран перед турецким посольством

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Активисты сожгли Коран прямо перед турецким посольством в Стокгольме, сообщили в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена) представители ультраправой партии Stram Kurs. Местные власти ранее разрешили провести акцию. Шведский радикал Расмус Палудан заявил, что хочет таким образом показать полную свободу слова и демократию.

Горит Коран перед посольством Турции в Стокгольме, Швеция, — говорится в комментарии к видео.

МИД Турции еще до проведения акции вызвал посла Швеции. Глава турецкого ведомства Мевлют Чавушоглу заявил, что сожжение Корана — это проявление ненависти и такие действия не могут называться свободой самовыражения.

Министр иностранных дел Кувейта Салем Абдалла аль-Джабера ас-Сабаха также осудил акцию в Швеции. По его мнению, сожжение священной книги может вызвать «чувства негодования у мусульман всего мира» и стать для них «опасной провокацией».

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар ранее заявил, что намеченный на 27 января визит министра обороны Швеции Пола Йонсона в Турцию не состоится. Министр объяснил отмену встречи антитурецкими демонстрациями в Стокгольме.