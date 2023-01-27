Радикал Палудан повторил акцию с Кораном в Дании Радикальный политик Палудан сжег Коран у мечети в Копенгагене

Фото: Tobias Hellsten / ToHell/wikipedia.org

Расмус Палудан

Радикальный политик Расмус Палудан повторил свою недавнюю акцию с сожжением Корана в Дании, передает Аgence France-Presse. Он сжег священную для мусульман книгу у мечети в Копенгагене, а также пригрозил сделать то же самое у посольства Турции в датской столице.

Радикал заявил, что на этом не остановится и намерен продолжать сожжение Коранов. По его словам, он таким образом хочет «научить свободе слова» турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдолгана, который препятствует вступлению Швеции в НАТО.

МИД Турции вызвал посла Дании в Анкаре и выразил протест в связи с разрешением провести акцию по сожжению Корана в Копенгагене.

Мы заявили послу, что самым решительным образом осуждаем разрешение такой провокации, явно квалифицируемой как преступление на почве ненависти, — сказал РИА Новости источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

МИД Дании подтвердил вызов посла в Анкаре. При этом министр иностранных дел страны Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что Дании хорошие отношения с Турцией и данный инцидент на них не повлияет, сообщает ТАСС.

Акцию с сожжением Корана в Стокгольме Палудан провел 21 января, получив на нее разрешение местных властей. Главы МИД арабских стран Персидского залива осудили поступок радикала, предупредив, что он может вызвать негодование у мусульман всего мира. Зампредседателя Духовного управления мусульман России муфтий Рушан Аббясов назвал произошедшее в Стокгольме сатанизмом и призвал шведские власти наказать причастных.

Власти Швеции назвали сожжение Корана и другие антиисламские выступления ужасающими, но Анкара оправданий Стокгольма не приняла.