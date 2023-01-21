«Не что иное, как сатанизм»: муфтий Аббясов осудил сожжение Корана в Швеции Мусульманское сообщество РФ призвало власти Швеции наказать тех, кто сжег Коран

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Рушан Аббясов

Заместитель председателя Духовного управления мусульман России (ДУМ РФ) муфтий Рушан Аббясов заявил, что сожжение священной для мусульман книги — Корана в Стокгольме является сатанизмом, передает ТАСС. Он добавил, что власти Швеции должны решительно отреагировать на этот акт исламофобии и призвать к ответу тех, кто в нем участвовал. По его словам, действия шведских правоэкстремистов свидетельствуют об их «ментальной ущербности и бездуховности».

Мусульмане России безмерно возмущены очередным богомерзким поступком, произошедшим в Швеции. Сжигание священных писаний — не что иное, как сатанизм, который все чаще проявляется в Европе, стремительно теряющей свои духовные основы, — сказал Аббясов.

Он добавил, что шведские радикалы могли выразить свою точку зрения цивилизованным способом, но они «скатились до отвратительного действия, которое задело чувства мусульман всего мира».

Представители ультраправой партии Stram Kurs ранее сообщили, что активисты сожгли Коран прямо перед турецким посольством в Стокгольме. Местные власти разрешили провести акцию. Шведский радикал Расмус Палудан заявил, что хочет таким образом показать полную свободу слова и демократию.