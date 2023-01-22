Арабские страны осудили сожжение Корана в Швеции

Фото: Habibur Rahman/Global Look Press

Министерства иностранных дел арабских стран Персидского залива осудили сожжение Корана у посольства Турции в Стокгольме. Заявления опубликовали Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ и другие.

Королевство подтверждает свою твердую позицию, считая важным распространять ценности диалога, терпимости и мирного сосуществования и отказаться от ненависти и экстремизма, — говорится в заявлении МИД Саудовской Аравии.

МИД Кувейта предупредил, что такие действия могут вызвать негодование у мусульман всего мира и стать опасной провокацией.

МИД ОАЭ призвал уважать религиозные символов и отказаться от оскорблений религий и их святынь.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что сожжение Корана напротив посольства Турции в Стокгольме было инициировано и проплачено правительством Швеции. Глава республики назвал «сатанистской» партию, член которой устроил данное действие в центре шведской столицы. По его словам, он убедился Североатлантический альянс является «порождением Сатаны».

Представители ультраправой партии Stram Kurs ранее сообщили, что активисты сожгли Коран прямо перед турецким посольством в Стокгольме. Местные власти разрешили провести акцию. Шведский радикал Расмус Палудан заявил, что хочет таким образом показать полную свободу слова и демократию.