Сжегший Коран радикал пригрозил Эрдогану новыми акциями из-за НАТО Сжегший Коран радикал Палудан пообещал Эрдогану новые акции из-за вопроса по НАТО

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Сжегший Коран у посольства Турции в Стокгольме лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан пригрозил турецкому президенту Эрдогану новыми акциями. Об этом сообщает газета Aftonbladet. По словам Палудана, они будут продолжаться до тех пор, пока Швеция не вступит в НАТО.

Как заявил акционист, его дальнейшие действия целиком зависят от «самого президента Эрдогана», который отказывается «пускать Швецию в НАТО». Палудан подчеркнул, что как только Анкара даст «зеленый свет» Стокгольму на присоединение к блоку, он «больше никогда в жизни не сожжет Коран перед турецким посольством».

21 января датский радикал Расмус Палудан провел в Стокгольме акцию с сожжением Корана. Он заявил, что хочет таким образом показать полную свободу слова и демократию. Акция была проведена с разрешения местных властей.

В ответ на это президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Стокгольм не получит поддержки от Анкары по ратификации документа о вступлении в НАТО. Он отметил, что подобные провокации свидетельствуют о поддержке шведским правительством Рабочей партии Курдистана, которая признана в Турции террористической.

В настоящее время Швеция и Финляндия находятся в процессе ратификации своих заявок о вступлении в Североатлантический альянс. Их членство к данному моменту одобрили 28 стран из 30 — за исключением Турции и Венгрии.