«Так не пойдет»: Эрдоган разрушил надежды Швеции на вступление в НАТО Эрдоган: Швеции не стоит ждать поддержки от Турции по вступлению в НАТО

Фото: tccb.gov.tr

Реджеп Тайип Эрдоган

Стокгольм не получит поддержки от Анкары по ратификации документа о вступлении в НАТО, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Так он отреагировал на сожжение Корана и манекена с собственным изображением в Швеции, передает TRT. Он отметил, что такие провокации свидетельствуют о поддержке шведским правительством Рабочей партии Курдистана, которая признана в Турции террористической.

Эти грязные акции в Швеции <...> считаются оскорблением и мусульман, и вообще всех людей, всех прав и свобод. Вы продолжаете поддерживать террористов и ждете поддержки по вступлению в НАТО. Так не пойдет. Швеции больше не стоит ждать от нас этой поддержки, — сказал Эрдоган.

Он отметил что ожидает от властей Швеции полного выполнения обязательств по борьбе с террористическими организациями. Эрдоган подчеркнул, что Стокгольму нужно в первую очередь уважать религиозные чувства всех мусульман.

Если шведские власти так уважают права и свободы, то им в первую очередь нужно уважать религиозные чувства Турецкой Республики и всех мусульман. Если вы не проявите это уважение, то, извините, но не получите от нас ни капли поддержки в отношении вступления в НАТО, — отметил Эрдоган.

Ранее активисты сожгли Коран прямо перед турецким посольством в Стокгольме. Местные власти ранее разрешили провести акцию. Шведский радикал Расмус Палудан заявил, что хочет таким образом показать полную свободу слова и демократию.

Министр иностранных дел Кувейта Салем Абдалла аль-Джабера ас-Сабаха осудил акцию в Швеции. По его мнению, сожжение священной книги может вызвать «чувства негодования у мусульман всего мира» и стать для них «опасной провокацией».