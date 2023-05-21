Дело о сожжении Корана в Волгограде передали в Чечню

Фото: Следственный комитет по Чеченской Республике

Уголовное дело в отношении Никиты Журавеля, который сжег текст Корана в Волгограде, передано для расследования в Следственный комитет по Чеченской Республике, передает ТАСС со ссылкой на источник. Против него ведется разбирательство по статье о публичных действиях, выражающих явное неуважение к обществу и совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих.

Уголовное дело в отношении Никиты Журавеля, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 148 УК РФ, <...> передано для дальнейшего расследования в следственное управление СК России по Чеченской Республике, — заявил источник.

Накануне ЦОС ФСБ России были опубликованы кадры допроса молодого человека, где он признаётся в содеянном.

Задержанный по подозрению в сожжении Корана на фоне мечети в Волгограде мужчина признался, что он сотрудничал со Службой безопасности Украины. Известно, что 19-летний подозреваемый работает доставщиком еды. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оскорбления религиозных чувств верующих после сожжения мужчиной Корана по указанию спецслужб Украины. В ходе допроса задержанный уточнил, что осуществил данную акцию за вознаграждение в 10 тысяч рублей.