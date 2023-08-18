«Поступил гуманно»: депутат о жалобе арестанта на избиение сыном Кадырова Делимханов: сын Кадырова поступил гуманно, оставив поджигателя Корана в живых

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Адам Делимханов

Поступок сына главы Чечни Рамзана Кадырова Адама, которого обвинил в избиении арестованный за сожжение Корана житель Волгограда Никита Журавель, является очень гуманным, заявил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Адам Делимханов. По его мнению, активист заслуживает «самого жесткого наказания». Депутат назвал сына Кадырова патриотом и борцом за справедливость.

В Сети распространяется информация о том, что <...> Адам Кадыров избил Никиту Журавеля, обвиняемого в сожжении Священного Корана. <...> Мы поддерживаем Адама Рамзановича. <...> Он показал пример патриотизма и стремления защитить религию и наши святыни. Учитывая гнусное преступление этого нелюдя Журавеля, Адам поступил очень даже гуманно, оставив его в живых. За такие деяния люди заслуживают самого жесткого наказания, — считает Делимханов.

Он заявил, что действия Кадырова-младшего оправданы и правильны. Тем, кто с этим не согласен, Делимханов предложил побеседовать лично.

В свою очередь глава парламента Чечни Магомед Даудов в Telegram также заявил о правильности поступка Адама Кадырова. По его словам, действия Кадырова нашли большой отклик не только среди мусульман, но и у иудеев и христиан, которые «общим фронтом выступают против сатанинских законов, навязываемых миру коллективным Западом». Даудов подчеркнул, что сын Рамзана Кадырова готов ответить за свои действия, чего бы это ему ни стоило.

Нас не удивляет поступок Адама. Мы не просто его понимаем, а горячо поддерживаем и одобряем! — написал парламентарий.

Ранее омбудсмен Чечни Мансур Солтаев сообщил, что проводится проверка информации о том, что Адам Кадыров избил жителя Волгограда Никиту Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана. По его словам, мужчина подал заявление на имя уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой.