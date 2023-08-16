Поджигатель Корана в Чечне заявил, что его избил сын Кадырова Омбудсмен Чечни проверит заявление об избиении поджигателя Корана сыном Кадырова

Фото: chechnya.gov.ru

Рамзан Кадыров

Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев сообщил, что проводится проверка информации о том, что сын главы республики Рамзана Кадырова Адам избил жителя Волгограда Никиту Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана и задержанного. По его словам, которые приводит ТАСС, мужчина подал заявление на имя уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой.

Я сегодня выехал, непосредственно пообщался с Никитой Журавелем по данному вопросу. Он рассказал, что при личной встрече с Рамзаном Ахматовичем Кадыровым, после того как он вышел, его избил Адам Кадыров. Якобы бил по рукам, по ногам, — сказал Солтаев.

В отношении Журавеля ранее было возбуждено уголовное дело. Мужчину подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Дело передали для дальнейшего расследования в следственное управление СК России по Чеченской Республике. В мае Журавеля доставили в СИЗО в Грозный.

В конце мая один из жителей столицы Чечни заявил, что на перевоспитание мужчины не потребуется много времени. Он подчеркнул, что жители региона собрались, чтобы продемонстрировать миру решимость не дать в обиду традиционные ценности России и религии и готовность защищать их даже ценой своей жизни.