Меркачева попросила вывезти из Чечни арестованного за поджог Корана

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Ева Меркачева

Член Совета по правам человека в России Ева Меркачева обратилась к директору ФСИН Аркадию Гостеву с просьбой перевести арестованного по обвинению в поджоге Корана Никиту Журавеля из Чечни в другой регион. В беседе с RTVI она подчеркнула, что молодому человек может грозить опасность. Ранее омбудсмен Чечни Мансур Солтаев сообщил, что сын главы республики Рамзана Кадырова, Адам, жестко избил активиста в СИЗО.

Я отправила директору ФСИН обращение с просьбой срочно перевести Никиту в другой регион, потому что ему угрожает опасность, — сказала Меркачева.

Оценивая заявления депутата Госдумы Адама Делимханова и главы парламента Чечни Магомеда Даудова о правильности поступка Кадырова-младшего, член СПЧ заявила, что эти высказывания носят провокационный характер. По ее словам, никаких последствий для нападавшего не последует, однако все будет зависеть от квалификации статьи. Меркачева отметила, что сейчас главная задача — как можно скорее вывезти Журавеля в другой регион.

Ранее омбудсмен Чечни Мансур Солтаев сообщил, что проводится проверка информации о том, что Адам Кадыров избил жителя Волгограда Никиту Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана. По его словам, мужчина подал заявление на имя уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой.

Делимханов заявил, что поступок Адама Кадырова является очень гуманным. По его мнению, активист заслуживает «самого жесткого наказания». Депутат назвал сына Кадырова патриотом и борцом за справедливость. В свою очередь глава парламента Чечни Магомед Даудов также заявил о правильности поступка Адама Кадырова. По его словам, действия Кадырова нашли большой отклик не только среди мусульман, но и у иудеев и христиан, которые «общим фронтом выступают против сатанинских законов, навязываемых миру коллективным Западом». Даудов подчеркнул, что сын Рамзана Кадырова готов ответить за свои действия, чего бы это ему ни стоило.