Свадебный кортеж устроил стрельбу в центре Петербурга

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Правоохранители по плану «Перехват» поймали лихую Тойоту Камри после сообщений, что по центру Петербурга прокатился свадебный кортеж под звуки стрельбы. На автомобиле были чеченские номера, передает «Фонтанка».

Тойота Камри цвета коричневый металлик привлекла внимание полицейских днем в четверг, 17 июля. Один из водителей заметил автомобиль недалеко от Исаакиевского собора. В салоне люди вели себя громко и, предположительно, отмечали свадьбу. При этом на Почтамтской улице была слышна стрельба.

Правоохранители смогли догнать автомобиль лишь спустя несколько часов. За рулем находился 34-летний уроженец Чеченской Республики. Во время допроса он заявил, что оружия у него не было.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал нововведения на чеченских свадьбах и заявил, что это недопустимо. По его словам, за последние годы обстановка вокруг таких торжеств сильно изменилась. Кадыров сказал, что в регионе удалось искоренить воровство невесты и другие «ненормальные» явления, которые противоречат нормам шариата. Глава Чечни поручил представителям духовенства разработать комплекс мер, направленный на решение этой проблемы, а органы власти, в свою очередь, будут следить за соблюдением предписанных правил.