Кадыров осудил новшества на чеченских свадьбах и назвал их недопустимыми

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале раскритиковал нововведения на чеченских свадьбах и заявил, что это недопустимо. По его словам, за последние годы обстановка вокруг таких торжеств сильно изменилась.

В обществе вводятся совершенно абсурдные правила, в корне противоречащие религии и национальным обычаям. Люди становятся заложниками нововведений, которые привели к тому, что существенно повысились расходы на организацию свадеб, — написал Кадыров.

Он сказал, что в регионе удалось искоренить воровство невесты и другие «ненормальные» явления, которые противоречат нормам шариата. Глава Чечни поручил представителям духовенства разработать комплекс мер, направленный на решение этой проблемы, а органы власти, в свою очередь, будут следить за соблюдением предписанных правил.

Недавно стало известно, что более 100 человек подрались в Дагестане во время разборок между двумя селами. В драке на пустыре участвовали жители населенных пунктов Шумли-Олик и Батыр-Мурза. Во время сражения в ход пошли палки, дубины и другие подручные средства. В результате на место происшествия прибыли несколько десятков сотрудников полиции, что позволило приостановить конфликт.