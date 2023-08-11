Более 100 человек подрались в Дагестане из-за музыки на свадьбе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Более 100 человек подрались в Дагестане во время разборок между двумя селами, сообщает Telegram-канал Baza. По имеющимся данным, причиной конфликта стала музыка, игравшая на свадьбе. Инцидент произошел вечером 11 августа.

Как сообщает Baza, в драке на пустыре участвовали жители сел Шумли-Олик и Батыр-Мурза. Во время сражения в ход пошли палки, дубины и другие подручные средства. В результате на место происшествия прибыли несколько десятков сотрудников полиции, что позволило приостановить конфликт.

По предварительным данным, драка началась из-за того, что накануне во время свадьбы жители двух сел не сумели договориться по поводу того, какую музыку включать во время торжества.

Ранее в ЖК «Пехра» в подмосковной Балашихе произошла массовая драка со стрельбой. По словам очевидцев, во дворе дома мигрант подрался с девушками. После этого началась стрельба, люди стали кричать и забегать в подъезды. наблюдавшая за происходящим женщина отметила, что одного из молодых людей, на которого напали во время потасовки, сбила машина.

Также сообщалось о том, что массовая драка произошла во дворе жилого комплекса «Десна» в Новой Москве. По данным СМИ, конфликт вспыхнул между группой мигрантов. Очевидцы инцидента рассказали, что местные жители вышли разнимать мужчин, после чего на место ЧП приехали силовики. При виде стражей порядка зачинщики драки разбежались, однако их нашли в местном хостеле. О пострадавших не сообщалось.