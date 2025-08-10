Наступление ВС РФ на Покровск, Славянск и Краматорск: сводка 10 августа

Российские военкоры продолжают обсуждать текущую ситуацию на Покровском направлении в ДНР и у Днепропетровской области Украины. Какие последние новости об этом выходили сегодня, 10 августа 2025 года, что сейчас происходит у Покровска, Днепра, Мирнограда, Успеновки, Богдановки, Удачного, Котлино, Славянска, Краматорска?

Бои и события у Покровска и Днепра в воскресенье, 10 августа: обстановка на фронте

«Появляются отдельные сообщения, что российские войска начали замыкать окружение Покровска по северному фасу и осуществляют накат на Доброполье. Подтвердить или опровергнуть эту информацию пока невозможно, но в случае подтверждения это будет означать сразу несколько важных вещей. Во-первых, оперативная обстановка для ВСУ ухудшается быстрее, чем они успевают перегруппироваться и затыкать дыры на фронте. Во-вторых, северный фас — это ключ к „срезанию“ основной линии снабжения на Краматорск и Славянск. Любой серьезный прорыв на Доброполье с блокированием трассы Т-05-14 автоматически загибает Покровск в полуокружение, а при удачном стечении обстоятельств и усилении боевой работы через одну-две недели — в полноценный котел, если не будет срочного отвода войск», — передает «Военная хроника».

Военный блогер Олег Царев отметил, что на западном фланге Покровского направления российские войска продвигаются в кармане между Котлино и Зверево, а также вдоль дороги на Чунишино, расширяют зону контроля в Леонтовичах и в Троянде.

«Фиксируется продвижение ВС РФ в Зеленовке и в южном микрорайоне Покровска — Лазурном. Наши продолжают находить бреши в обороне города, проникая на восточные окраины и даже в центр Покровска. На северном охвате города, судя по вражеским источникам, оборона противника близка к обрушению. Так, уже третий день сообщают о наших ДРГ в районе Золотого Колодезя, появились данные и о проникновении наших в Доброполье. Кроме этого, заявляется, что армия России атакует Белицкое и Мерцалово (Дорожное), а также широким фронтом продвигается по рубежу Ивановка — Новое Шахово и севернее — по направлению к Кучерову Яру», — рассказал он.

«Архангел спецназа» сообщил, что на Покровском направлении активные бои ведутся на восточной окраине Родинского.

«Сухецкое — полностью освобождено. На этом участке основные столкновения идут в районе шахты „Краснолиманская“, которую ВСУ пытаются удерживать как важный опорный пункт. Наши войска продолжили движение на запад, и там ВСУ оказывают сопротивление, регулярно контратакуя в районе шахты „Центральная“. На юго-западной окраине Покровска противник пытается окружить наши войска, которые зашли в населенный пункт, и выбить с позиций. Однако все контратаки отбиты, плацдарм держится и расширяется. Пока наши действия в Покровске — это маневры ДРГ, но положение ВСУ в городе ухудшается», — отметили авторы канала.

При этом они обратили внимание на постепенное перемещение огневых средств ВСУ вглубь обороны, что косвенно намекает на намерение Киева оставить населенные пункты.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«В настоящее время бои продолжаются, но они по большей части стали позиционными. И характер столкновений такой, что техника практически перестала ездить у передовой. Десантирование л/с противник осуществляет за 10–15 км от ЛБС, после чего идут пешком к фронту», — добавил «Архангел спецназа».

В Минобороны РФ сегодня заявили, что подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Северск, Славянск, Дружковка, Константиновка, Александро-Шультино, Иванополье и Клебан-Бык Донецкой Народной Республики.

«Противник потерял более 215 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США, восемь пикапов, три орудия полевой артиллерии производства стран НАТО и склад боеприпасов», — отметили в МО РФ.

Также подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям трех механизированных, егерской, аэромобильной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Сухецкое, Родинское, Чунишино, Красноармейск, Удачное Донецкой Народной Республики и Филия Днепропетровской области.

«Потери украинских вооруженных формирований составили до 400 военнослужащих, уничтожены танк, четыре боевые бронированные машины, 10 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии», — добавили в МО РФ.

