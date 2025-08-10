Наступление ВС РФ на Покровск, Славянск и Краматорск: сводка 10 августа

Российские военкоры продолжают обсуждать текущую ситуацию на Покровском направлении в ДНР и у Днепропетровской области Украины. Какие последние новости об этом выходили сегодня, 10 августа 2025 года, что сейчас происходит у Покровска, Днепра, Мирнограда, Успеновки, Богдановки, Удачного, Котлино, Славянска, Краматорска?
Бои и события у Покровска и Днепра в воскресенье, 10 августа: обстановка на фронте
«Появляются отдельные сообщения, что российские войска начали замыкать окружение Покровска по северному фасу и осуществляют накат на Доброполье. Подтвердить или опровергнуть эту информацию пока невозможно, но в случае подтверждения это будет означать сразу несколько важных вещей. Во-первых, оперативная обстановка для ВСУ ухудшается быстрее, чем они успевают перегруппироваться и затыкать дыры на фронте. Во-вторых, северный фас — это ключ к „срезанию“ основной линии снабжения на Краматорск и Славянск. Любой серьезный прорыв на Доброполье с блокированием трассы Т-05-14 автоматически загибает Покровск в полуокружение, а при удачном стечении обстоятельств и усилении боевой работы через одну-две недели — в полноценный котел, если не будет срочного отвода войск», — передает «Военная хроника».
Военный блогер Олег Царев отметил, что на западном фланге Покровского направления российские войска продвигаются в кармане между Котлино и Зверево, а также вдоль дороги на Чунишино, расширяют зону контроля в Леонтовичах и в Троянде.
«Фиксируется продвижение ВС РФ в Зеленовке и в южном микрорайоне Покровска — Лазурном. Наши продолжают находить бреши в обороне города, проникая на восточные окраины и даже в центр Покровска. На северном охвате города, судя по вражеским источникам, оборона противника близка к обрушению. Так, уже третий день сообщают о наших ДРГ в районе Золотого Колодезя, появились данные и о проникновении наших в Доброполье. Кроме этого, заявляется, что армия России атакует Белицкое и Мерцалово (Дорожное), а также широким фронтом продвигается по рубежу Ивановка — Новое Шахово и севернее — по направлению к Кучерову Яру», — рассказал он.
«Архангел спецназа» сообщил, что на Покровском направлении активные бои ведутся на восточной окраине Родинского.
«Сухецкое — полностью освобождено. На этом участке основные столкновения идут в районе шахты „Краснолиманская“, которую ВСУ пытаются удерживать как важный опорный пункт. Наши войска продолжили движение на запад, и там ВСУ оказывают сопротивление, регулярно контратакуя в районе шахты „Центральная“. На юго-западной окраине Покровска противник пытается окружить наши войска, которые зашли в населенный пункт, и выбить с позиций. Однако все контратаки отбиты, плацдарм держится и расширяется. Пока наши действия в Покровске — это маневры ДРГ, но положение ВСУ в городе ухудшается», — отметили авторы канала.
При этом они обратили внимание на постепенное перемещение огневых средств ВСУ вглубь обороны, что косвенно намекает на намерение Киева оставить населенные пункты.
«В настоящее время бои продолжаются, но они по большей части стали позиционными. И характер столкновений такой, что техника практически перестала ездить у передовой. Десантирование л/с противник осуществляет за 10–15 км от ЛБС, после чего идут пешком к фронту», — добавил «Архангел спецназа».
В Минобороны РФ сегодня заявили, что подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Северск, Славянск, Дружковка, Константиновка, Александро-Шультино, Иванополье и Клебан-Бык Донецкой Народной Республики.
«Противник потерял более 215 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США, восемь пикапов, три орудия полевой артиллерии производства стран НАТО и склад боеприпасов», — отметили в МО РФ.
Также подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям трех механизированных, егерской, аэромобильной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Сухецкое, Родинское, Чунишино, Красноармейск, Удачное Донецкой Народной Республики и Филия Днепропетровской области.
«Потери украинских вооруженных формирований составили до 400 военнослужащих, уничтожены танк, четыре боевые бронированные машины, 10 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии», — добавили в МО РФ.
