Налет на Москву, убийство собаки и хозяина, 100 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 7 июля

Российские территории за прошедшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. Беженка из ДНР рассказала, как солдаты противника расправились с собакой и ее хозяином на местном рынке. Украинские дроны «Лютый» попытались совершить налет на Москву. В Воронежской области БПЛА упал на железную дорогу, из-за чего были задержаны поезда. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на российские регионы — в материале NEWS.ru.

Почти сотню БПЛА уничтожили за ночь над территорией РФ

В ночь на 7 июля украинские БПЛА самолетного типа совершили налеты на 14 регионов России, сообщило Минобороны РФ. Средства противовоздушной обороны перехватили и сбили 91 дрон. По данным ведомства, больше всего беспилотников было уничтожено над Белгородской и Курской областями — 20 и 14 соответственно.

Система ПВО также ликвидировала девять воздушных целей на подлете к Липецку, по восемь — над Брянской, Московской и Воронежской областями, по три — над Новгородской, Тверской, Тамбовской и Ленинградской, два — над Орловской областью и по одному — над Краснодарским краем, Крымом и Владимирской областью. Еще семь летательных аппаратов сбили над акваторией Черного моря.

Кроме того, накануне 48 БПЛА противника пытались атаковать РФ, сообщили в военном ведомстве. Их уничтожили над восемью регионами.

ВСУ атаковали российскую столицу беспилотниками «Лютый»

Минувшей ночью Вооруженные силы Украины использовали беспилотники типа «Лютый» для налета на Москву. По сообщению Telegram-каналов, взрывы от работы ПВО слышали жители Сергиева Посада и Краснозаводска.

«ПВО Минобороны сбила шесть беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Житель Курской области пострадал в результате атаки беспилотника ВСУ

Накануне украинские войска попытались атаковать с помощью БПЛА Железногорский район Курской области, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн. По его словам, средства ПВО сбили дрон. Из-за падения обломков БПЛА один человек получил ранения. Минобороны не комментировало эту информацию.

«Пострадал мужчина 1993 года рождения. У него легкое осколочное ранение, после оказания медицинской помощи от госпитализации отказался», — написал врио губернатора в Telegram-канале.

Падение БПЛА ВСУ привело к задержке поездов в Воронежской области

В Воронежской области обломки сбитого беспилотного аппарата ВСУ упали на железнодорожное полотно, сообщил губернатор Александр Гусев. Это привело к временной задержке движения нескольких составов. Минобороны РФ не комментировало сведения о последствиях налета дрона противника на регион.

«В одном из муниципалитетов на юге области из-за падения обломков БПЛА на железнодорожные пути были на короткое время задержаны несколько поездов. К настоящему моменту движение поездов восстановлено по расписанию», — сообщил руководитель региона.

Гладков заявил о гибели двух человек из-за ударов украинских военных по Белгородчине

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за минувшие сутки украинские войска атаковали по меньшей мере 41 населенный пункт, применив артиллерию и 120 БПЛА. В результате обстрелов были повреждены шесть частных домов, коммерческий объект, административное здание, социальный объект, сельхозпредприятие, инфраструктурный объект связи, линия электропередачи, 17 легковых автомобилей и комбайн.

ВС Украины Фото: Социальные сети

По словам губернатора, дрон влетел в сельхозтехнику во время полевых работ в Черемошном. В результате удара пострадал водитель комбайна.

На участке дороги Шебекино — Белгород беспилотник атаковал легковую машину, в которой находились мужчина и женщина. Оба погибли на месте. Российское военное ведомство не комментировало сведения об ударах ВСУ по Белгородской области.

В ДНР оценили последствия атак ВСУ на регион

В Управлении по вопросам документирования военных преступлений Украины в ДНР заявили, что за прошедшие сутки в республике были зафиксированы шесть случаев ведения огня со стороны ВСУ.

По данным ведомства, украинские солдаты выпустили 10 боеприпасов по населенным пунктам на Горловском направлении. Сведений о пострадавших и жертвах не поступало. Повреждения получил один жилой дом.

Беженка рассказала, как военные ВСУ застрелили собаку и ее хозяина в Дзержинске

Украинские солдаты застрелили на рынке в Дзержинске в ДНР собаку и ее хозяина, рассказала одна из беженок. По словам женщины, ЧП произошло на глазах у местных жителей.

«Парень там был, все время был на рынке. И у него собачка была, дворняжка. Но они (солдаты ВСУ. — NEWS.ru) с оружием ходят. Она на них гавкнула, они ее пристрелили. Он за нее вступился <…>: „Что ж вы делаете?“ Но они его тоже пристрелили», — сказала беженка.

ВС Украины Фото: Социальные сети

В Херсонской области военные ВСУ уничтожили поликлинику

В Новой Каховке Херсонской области была практически полностью уничтожена поликлиника в результате украинской атаки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, обошлось без пострадавших. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

«В Новой Каховке практически уничтожена поликлиника. Бравые вояки ВСУ снова отличились — варварски обстреляли из ствольной артиллерии здание городской больницы», — написал глава региона в Telegram-канале.

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