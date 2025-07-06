Сальдо признал, что от поликлиники в Новой Каховке почти ничего не осталось

Сальдо признал, что от поликлиники в Новой Каховке почти ничего не осталось

Поликлиника в Новой Каховке Херсонской области практически целиком уничтожена, написал в Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, это стало следствием атаки со стороны Вооруженных сил Украины. Сальдо отметил, что противник варварски обстрелял здание из ствольной артиллерии.

В Новой Каховке практически уничтожена поликлиника. Бравые вояки ВСУ снова отличились — варварски обстреляли из ствольной артиллерии здание городской больницы, — говорится в сообщении.

Сальдо добавил, что в результате обстрела обошлось без пострадавших. Однако один из охранников поликлиники получил контузию. Ему оказывается необходимая помощь. Глава региона также опубликовал кадры последствий украинской атаки, на которых видны выбитые окна и усыпанные обломками помещения.

Ранее Сальдо сообщал, что около 33 тысяч жителей Херсонской области лишились электричества в результате обстрела электроподстанции со стороны украинских войск. На поврежденных объектах проводятся ремонтные работы.