Безуспешные контратаки, потери войск: ситуация на фронтах СВО утром 7 июля

Армия России наступает на большинстве направлений спецоперации на Украине. Какие последние новости об этом известны утром 7 июля, что происходит на фронтах СВО, где ВСУ проводят безуспешные контратаки и теряют войска, что пишут военкоры?

«Два майора»

По данным канала «Два майора», ВС России нанесли удары высокой интенсивности по тыловым объектам противника.

«Новым системным элементом становятся поражения зданий ТЦК (военкоматы. — NEWS.ru), сегодня ночью сообщали о взрывах в Киеве у Деснянского отдела людоловов. Также взрывы звучали в Харькове, Сумах, Одессе, Изюме, а также Черниговской области», — говорится в публикации.

На Курском участке границы на Теткинском и Глушковском направлениях ВСУ не оставляют попыток просочиться на нашу территорию, отражена очередная попытка противника прорвать границу из Бессаловки, пишут авторы канала. На Сумском направлении ВС РФ стараются продвигаться в Варачино и окрестных лесных массивах, идут затяжные бои у Юнаковки; за сутки враг предпринял 11 безуспешных контратак: по одной — в районах Кондратовки, Андреевки, Алексеевки, по две — в Юнаковке и рядом с селом Садки, а также четыре — рядом с Яблоновкой в Сумской области.

«На Харьковско-Белгородском участке границы в районе недавно взятого Мелового наши мотострелки продолжили наступательные действия в лесных массивах, продвинувшись с упорными боями свыше 700 метров», — говорится в публикации.

«На левом фланге Константиновского направления бои идут в районе Яблоновки и южнее вдоль лесополос. На левом фланге Покровского (Красноармейского) направления идут бои в районе Новосергеевки, Котлино, Удачного. Каналы противника пишут о штурме нашими Разино», — сообщают авторы канала.

На Запорожском фронте идут позиционные бои в районе Щербаков и Степового, в Каменском подразделения ВС России установили контроль над высотами и расширили зону контроля южнее Плавней, продолжается продвижение наших сил, отмечают «Два майора».

Десантники группировки войск «Север» в ходе ожесточенных стрелковых боев, уничтожив несколько подразделений 158-й бригады ВСУ, освободили село Бессаловка в Сумской области, сообщил канал «Северный ветер». Долгое время из данного населенного пункта украинские войска атаковали российскую границу.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

WarGonzo

По данным проекта WarGonzo, на Запорожском фронте ВС РФ продолжают давить на оборону ВСУ на нескольких участках, но активнее всего действуют в Каменском: по сообщениям с мест, российские войска заняли западную и вышли в северную часть города, ВСУ не были готовы, что разведка боем перетечет в полномасштабный штурм.

«Донецкий фронт. Основные события продолжают развиваться на Южно-Донецком направлении. Освобожден населенный пункт Поддубное. Российские войска развивают наступление в направлении населенного пункта Карл Маркс, а также атакуют еще на нескольких участках. На Покровском и Константиновском направлениях продолжаются тяжелые бои практически на всем протяжении линии фронта, активно работают средства дальнего поражения», — пишут авторы канала.

На Часовоярском направлении продолжаются бои в Часове Яре и на флангах, до сих пор неясна точная линия соприкосновения западнее Часова Яра.

«Сумское направление. Отражены очередные попытки ВСУ вклиниться в нашу оборону в Глушковском и Теткинском районах. Активность накатов заметно снизилась, но полностью не исчезла. Таким образом ВСУ пытаются удерживать в этом районе наши силы и средства», — говорится в публикации.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

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