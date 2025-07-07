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Атаки ВСУ на Россию
07 июля 2025 в 10:59

Появились кадры погони дрона за штурмовой группой ВСУ

Российские дроны уничтожили пикап ВСУ под Волчанском

ВС РФ ВС РФ Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Пикап с украинской штурмовой группой был уничтожен российскими бойцами в районе Волчанска, сообщает военный корреспондент Борис Рожин в своем Telegram-канале. Он уточнил, что по цели точно отработали операторы FPV-дронов 6-й армии Ленинградского военного округа. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Инцидент произошел в лесополосе под Волчанском, где, по данным источника, сохраняется высокая интенсивность боев. Машину с бойцами ВСУ зафиксировали разведчики группы «Северяне» при попытке переброски в зону боевых действий. После передачи координат в результате атаки вражеский автомобиль был уничтожен, а находившиеся в нем бойцы — ликвидированы.

Ранее ВСУ предприняли попытку прорыва в Курскую область со стороны поселка Бессаловка Сумской области, однако атака была отражена российскими войсками. Одновременно украинские войска наносили интенсивные удары беспилотниками по Белгородской области, включая обстрелы гражданской техники. По данным источников, атаки дронов продолжались все выходные. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

До этого западные СМИ сообщали, что наступление ВСУ вынуждает украинское командование сокращать линию обороны и переходить к малоэтажным опорным пунктам. Однако, по данным источников, эффективность этих мер снижается из-за разрозненности командования и нехватки живой силы на передовой.

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