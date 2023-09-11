Магазины Decathlon вернутся в Россию: когда откроют, как назовут Замглавы Минпромторга Евтухов: магазины Decathlon откроются до конца 2023 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сделка по продаже активов французской компании Decathlon была одобрена правительственной комиссией по иностранным инвестициям РФ, заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. Когда магазины откроются в России?

Магазины Decathlon, специализирующиеся на продаже спортивных товаров более чем для 70 видов спорта, были закрыты в российских городах в марте 2022 года. По словам Виктора Евтухова, торговые точки будут открыты вновь уже в текущем году.

«Сделка компании Decathlon была одобрена правительственной комиссией несколько месяцев назад, уже уплачен обязательный взнос в бюджет, и я думаю, что до конца этого года магазины будут открываться», — рассказал замминистра.

Соглашения по продаже компаний из недружественных стран должны получать разрешение специальной подкомиссии Минфина с целью предотвращения вывода капитала из страны на фоне западного санкционного давления.

Как будут называться новые магазины Decathlon

Французский ретейлер продает свои российские активы компании АРМ, которая владеет франшизой Mango после ухода сети из России. Виктор Евтухов сообщил, что покупатель обязался открыть 35 магазинов сети и обеспечить создание около 1,4 тысячи рабочих мест.

Среди возможных новых названий обсуждаются «Десятиборье», dec. и «ДК». Ассортимент в открытых точках будет изменен в связи с приостановкой ряда поставок из-за границы. Некоторые товары будут заменены аналогами от отечественных производителей.

До закрытия магазинов в России функционировало 57 торговых точек Decathlon. В компании объяснили решение о приостановке деятельности западными санкциями, заявив, что ограничения поставок не позволяют продолжать деятельность в стране.

Что известно об открытии магазинов Adidas в России

Немецкая компания Adidas на настоящий момент не предоставила своего покупателя. По словам замглавы Минпромторга РФ, вопрос продажи активов является чувствительным для владельцев, поэтому многие до последнего держат в секрете потенциальных партнеров и информацию о них.

«Многие компании хотели бы вернуться, многие не хотят уходить и не уходят, несмотря на очень жесткое давление, которому они подвергаются в своих странах, как со стороны политического руководства, так и со стороны контрагентов», — заявил Виктор Евтухов.

По данным Telegram-канала Mash, Adidas вел переговоры по продаже активов с ливанской Daher, которая недавно открыла магазины Maag (Zara), Ecru (Bershka), Dub (Pull & Bear).

Компания Adidas приостановила работу своих магазинов в России в марте 2022 года, а в октябре окончательно ушла из страны, оставив более 150 торговых точек. Согласно отчету по итогам прошлого года, сеть понесла убытки более чем на €100 млн после ухода из РФ.

Какие бренды вернулись в Россию под новым именем

Производитель спортивной одежды и обуви Reebok передал свой российский бизнес турецкому холдингу FLO Retailing в мае 2022 года. Торговые точки были открыты под названием Sneaker Box. Nike продал бизнес мультибрендовой сети Sport Point. Ассортимент магазина сохранился в прежнем объеме.

Американский производитель обуви Crocs вновь открыл свои магазины в России под новым названием Saboo летом 2022 года. Оператором торговых точек бренда стало ООО «Клэр».

Магазин польской одежды Reserved превратился в RE, Sinsay — в «Син», Cropp — в CR, House — в XC, а Mohito — в M. Бренды перешли во владение китайской компании «Фар Ист Сервисиз — ФЗКО» и частично сменили ассортимент.

В апреле 2023 года бывшие магазины Zara открылись под названием Maag, торговые точки Bershka переименовали в Ecru, а Pull & Bear — в Dub. Все они были приобретены ливанской группой Daher.

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